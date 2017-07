Trận chiến Mayweather - McGregor: Nơi trái tim của thánh địa

“Đó là đấu trường đẹp và lớn nhất. Tất cả đều hoàn hảo trước trận chiến thế kỷ” - Chủ tịch UFC, Dana White tự tin tuyên bố sau khi chọn sàn đấu T-Mobile Arena là nơi diễn ra trận quyền anh thế kỷ giữa Mayweather - McGregor vào ngày 26/8 sắp tới.

T-Mobile Arena là địa điểm tổ chức trận cầu thế kỷ giữa Mayweather và McGregor

Thực tế, Ban tổ chức đã cân nhắc 3 địa điểm để tổ chức trận đấu này. Ngoài T-Mobile Arena, còn có MGM Grand Garden Arena (Las Vegas) và Staples Center (Los Angeles). Cuối cùng, T-Mobile Arena được chọn bởi nó quá hoành tráng.

Sức chứa của T-Mobile Arena lên tới 20.000 chỗ ngồi (không kém SVĐ bóng đá). Dù mới ra mắt vào năm 2016 nhưng nơi đây luôn là “ưu ái” lựa chọn tổ chức những sự kiện lớn của làng quyền anh cũng như UFC.

T-Mobile Arena được mệnh danh là “sân nhà” của UFC. Hầu hết sự kiện lớn của UFC kể từ năm 2016 tới nay đều được tổ chức tại đây. Ngoài ra, T-Mobile Arena cũng là địa điểm tổ chức của những trận quyền anh “có sức hút lớn” như trận tranh đai WBC Middleweight giữa Canelo Álvarez và Amir Khan hay trận đấu giữa Sergey Kovalev và Andre Ward.

Bản thân Mayweather cũng muốn được tổ chức trận quyền anh thế kỷ ở T-Mobile Arena để… xứng tầm.

Đây là sàn đấu đẹp và lộng lẫy nhất Las Vegas và từng tổ chức nhiều trận quyền anh lớn

Trong quá khứ, võ đài MGM Grand Garden Arena được mệnh danh là “thánh địa” của những trận quyền anh đỉnh cao. Các trận đấu đi vào lịch sử làng quyền anh như Mike Tyson vs Evander Holyfield (cả hai lần), Oscar De La Hoya vs Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya vs Mayweather và mới nhất là trận chiến Mayweather vs Manny Pacquiao… đều được tổ chức tại đây.

Nhưng giờ đây, T-Mobile Arena đã “phế truất ngôi vương” của MGM Grand Garden Arena. So với đấu trường MGM Grand Garden Arena (17.000 chỗ ngồi), T-Mobile Arena có sức chứa lớn hơn (20.000 chỗ ngồi). Đó là lợi thế của đấu trường T-Mobile Arena.

Bởi lẽ, những trận chiến thế kỷ như Mayweather vs McGregor hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt vé kỷ lục. Do đó, việc tổ chức ở T-Mobile Arena (giá vé từ 500 USD đến 10.000 USD) sẽ mang lại nguồn thu lớn cho nhà tổ chức. Theo ước tính, trận đấu này có thể thu về số tiền bán vé kỷ lục lên tới 77 triệu USD. Kỷ lục cũ thuộc về trận Mayweather - Pacquiao (70,2 triệu USD).

Chủ tịch UFC, Dana White từng nói T-Mobile Arena như “trái tim của thánh địa”. Đó là đấu trường của thiên đường và địa ngục, của những trận chiến hàng trăm triệu USD. Chỉ 1 tháng nữa thôi, nơi đây sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý, nơi Mayweather - McGregor sẽ bước vào trận quyền anh lớn nhất trong lịch sử (về doanh thu, tiền thưởng…).

H.Long