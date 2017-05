Than quảng Ninh chia tay AFC cup bằng trận thắng đậm

Dù đã bị loại từ vòng đấu trước nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn vào trận với quyết tâm rất cao, trong chuyến làm khách trước Yadanabon ở trận đấu cuối bảng H AFC Cup 2017, chiều nay (2/5).

Ở trận lượt đi, đội bóng của Myanmar đã cầm hòa Than Quảng Ninh trên sân Mỹ Đình, nhưng trận này họ không thể làm được điều tương tự.

Với sự chủ động trong tấn công, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng có được 3 bàn thắng vào lưới của Yadanarbon. Đội chủ nhà không gặp may mắn bởi pha đánh đầu phản lưới nhà của Nay Myo Aung ở cuối hiệp 1 khiến họ xuống tinh thần. Sang hiệp 2, tuyệt phẩm sút phạt của Văn Khoa ở phút 56 trước khi Hải Huy ấn định chiến thắng 3-0 cho Than Quảng Ninh ở phút 73, mang về chiến thắng 3-0 cho Than Quảng Ninh.

Hiện tại, sân chơi AFC Cup 2017 vẫn còn một đại diện nữa của Việt Nam là Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô đang đứng nhì bảng G với 8 điểm, bằng điểm với đội dẫn đầu Ceres–Negros. Chiều mai, Hà Nội FC sẽ gặp Felda Utd trên sân Mỹ Đình. Muốn có vé vào vòng knock-out khu vực Đông Nam Á, nhà đương kim vô địch V-League phải giành chiến thắng, đồng thời chờ Ceres-Negros không thể giành chiến thắng trước Tampines Rovers.

Tiến Đạt