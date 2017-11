Đội tuyển Việt Nam cũng khổ vì bão Damrey

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu giữa Quảng Nam và Than Quảng Ninh thuộc khuôn khổ vòng 24 V-League sẽ chỉ lùi 1 ngày so với lịch thi đấu, nhưng cuối cùng đã phải hoãn tới 5 ngày mới diễn ra vì siêu bão Damrey. Việc trận đấu này bị hoãn tới gần 1 tuần ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của hai đội Quảng Nam và Than Quảng Ninh.

Đội tuyển Việt Nam không đủ quân ở những ngày đầu tập trung

Đặc biệt đây là trận đấu vô cùng quan trọng với cả hai đội. Đội nào giành chiến thắng, sẽ có cơ hội rất lớn để vô địch mùa giải năm nay.

Cơn bão Damrey không chỉ ảnh hưởng đến V-League, mà còn với cả đội tuyển Việt Nam. Do trận đấu giữa Quảng Nam và Than Quảng Ninh phải lùi lại, HLV Park Hang Seo sẽ không có đủ quân số trong ngày hội quân của đội tuyển.

Cụ thể, 3 cầu thủ là Minh Tuấn, Thanh Trung và Huy Hùng sẽ phải đá xong trận ở V-League ngày 10/11 tới, rồi 1 ngày sau mới có mặt trên tuyển. Cả ba cầu thủ này đều là trụ cột và gần như chắc suất ở đội tuyển Việt Nam, nên sự vắng mặt của họ chắc chắn ảnh hưởng tới kế hoạch của HLV Park Hang Seo.

Minh Tuấn, Thanh Trung và Huy Hùng chỉ có 3 ngày tập luyện trên tuyển, đó là chưa kể họ sẽ bị mất nhiều thể lực do không có thời gian nghỉ ngơi. Yếu tố khách quan này, buộc HLV Park Hang Seo phải có những tính toán phù hợp để lựa chọn một đội hình mạnh nhất trong trận gặp Afghanistan sắp tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam hội quân vào hôm nay (6-11) tại Hà Nội. Trong đợt tập trung này thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đóng quân tại khách sạn La Thành. Vào ngày mai, đội sẽ có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan sẽ diễn ra vào ngày 14/11 tới, trên sân Mỹ Đình.

Anh Tuấn