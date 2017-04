“Chiếu chậm” chiến thắng may mắn của Arsenal trước Leicester

Những con số thống kê cho thấy Arsenal chơi không tốt, họ kiểm soát bóng tới 69% thời gian, nhưng chỉ có 12 cú sút, 5 lần sút trúng cầu môn đối phương. Có lẽ, việc thắng được hai trận liên tiếp gần nhất, bao gồm trận bán kết FA Cup vừa qua trước Man City khiến Wenger phát cuồng với chiến thuật này, tuy nhiên trên thực tế hai chiến thắng gần nhất, Arsenal chơi tấn công mạnh.

Hai trận thắng (trước Middlesbrough, Man City) đều là những trận Man City không đá trên sân nhà, ít nhiều họ cũng bị đánh giá ở vào thế bất lợi. Cho nên Wenger có lý do để tin dùng sơ đồ chiến thuật trên, vì với ba trung vệ, khi cần Arsenal sẽ dễ dàng cho tập trung phòng thủ số đông. Nhưng khi được thi đấu trên sân nhà, rõ ràng Arsenal cần chơi với một sức mạnh tấn công cao hơn để hạ gục đối thủ, thay vì chơi chắc chắn, rình rập chờ cơ hội.

Trên thực tế, Arsenal đã tấn công quá yếu, bế tắc trước Leicester, họ thắng nhờ một bàn thắng mang quá nhiều yếu tố may mắn. Nếu Wenger cứ tiếp tục thận trọng như vậy, đặc biệt trong các trận đấu tại sân nhà thì sẽ không tốt, bởi Arsenal cần thắng tất cả các trận đấu còn lại của mùa giải mới hi vọng chen chân vào tốp 4. Chỉ cần một kết quả hòa, hoặc thua cũng có thể khiến Arsenal bị tụt lại. Và đương nhiên, không đội bóng nào chỉ trông chờ mãi vào sự may mắn để giành chiến thắng.

Trận thứ ba liên tiếp chiến lược gia người Pháp sử dụng tiền đạo cắm khác nhau, trước Leicester, Sanchez được đẩy lên đá cắm. Đáng chú ý nhất là việc Wenger đã cho Bellerin ra sân trong đội hình chính thức cho vị trí cầu thủ chạy cánh phải. Hậu vệ người Tây Ban Nha là người chạy nhanh nhất ở Premier League hiện nay (tính cự ly 100m), nhưng khi chuyển sang vận hành sơ đồ chiến thuật mới, Wenger liên tục để Bellerin ngồi dự bị.

Leicester nhập cuộc tốt hơn đội chủ nhà Arsenal và đội bóng này thiếu chút may mắn để có bàn thắng mở tỉ số ở ngay nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất. Cech phải làm việc rất vất vả, ít nhất hai lần từ chối những pha dứt điểm nguy hiểm của đối thủ.

Sơ đồ 3-4-3 của Arsenal không mạnh về công, vì dường như đội bóng này đang thiếu hẳn đi một tiền đạo đá cắm có sức càn lướt tốt, kiểu Costa của Chelsea. Sanchez thuộc mẫu tiền đạo nhanh nhẹ, khéo léo, tuy nhiên trước hàng thủ đầy chất cơ bắp và không ngại va chạm, thậm chí đốn hạ đối thủ để ngăn chặn tấn công thì Sanchez thường xuyên mất hút.

Tiền đạo người Chile buộc phải thi đấu rộng để lấy bóng. Phút bù giờ thứ nhất, người hâm mộ “nhớ ra” Sanchez có mặt trên sân khi cầu thủ này đi bóng rồi dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Cú sút trái phá khiến thủ thành Schmeichel không kịp phản ứng, nhưng bóng lại dội xà ngang bật ra.

Mới ba trận thi đấu bằng sơ đồ chiến thuật mới, nên cũng không ngạc nhiên khi các cầu thủ Arsenal triển khai tấn công thiếu sự đa dạng. Bế tắc thì phải điều chỉnh nhân sự, Wenger đưa đủ ba sự điều chỉnh nhằm vào tuyến tiền vệ, hàng công những mong đội chủ nhà chơi khởi sắc, nhưng quả thật họ cũng chẳng chơi tốt hơn so với trước đó.

Khi thời gian dần trôi về cuối trận, Arsenal thi đấu vẫn rất bế tắc, hẳn không ít người hâm mộ đội chủ sân Emirates đã nghĩ đội bóng của họ sẽ phải chia điểm. Nếu chỉ có được một điểm, Arsenal vẫn giành được vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng do hơn Everton chỉ số phụ. Tuy nhiên, khi ấy đội bóng này sẽ kém đội đứng thứ năm MU tới năm điểm. Đó là khoảng cách không dễ san lấp, đặc biệt lịch thi đấu sắp tới của Arsenal cũng không dễ dàng.

Rất nhiều lo lắng, nhưng vận may bất ngờ mỉm cười với Arsenal. Phút 86, pha dứt điểm của Monreal đập ngực Huth rồi bay thẳng vào góc cầu môn khiến thủ thành Schmeichel không thể cản phá. Tất nhiên nếu không chạm người hậu vệ của Leicester thì sẽ chẳng có bàn thắng cho Arsenal, quá may cho Monreal và đội bóng của anh.

“Pháo thủ” mở tỉ số muộn và giành chiến thắng. Tuy nhiên trước khi hết giờ, Sanchez vướng vào vụ lộn xộn khi Fuchs ném bóng trúng anh. Theo nhận định trọng tài, bóng ném trúng vai nhưng tiền đạo người Chile lại lăn ra ăn vạ, hành động ăn vạ kiểu Rivaldo tại World Cup 2002 (cầu thủ Thổ Nhĩ Kì sút bóng trúng chân nhưng tiền đạo người Brazil ôm mặt lăn lộn). Sanchez bị thẻ vàng do hành vi thiếu fair-play, tuy nhiên ngay sau đó tiền đạo này đã tung hình trên mạng xã hội cho thấy anh bị rách môi phía trong và phải dùng đá lạnh chườm để cầm máu.

Phù Sa