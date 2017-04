Anderlecht - MU: Nuôi tham vọng lớn

*2h05, 14/4/2017, SVĐ Constant Vanden Stock Stadium, Brussels, lượt đi tứ kết Europa League

Mourinho đã có chiếc cúp đầu tiên cùng MU khi ông đưa đội bóng này vô địch League Cup vào tháng Hai vừa qua, cho nên cũng không thể nói chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần lắm danh hiệu để giải tỏa sức ép. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt đối với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải đưa đội bóng thành Manchester dự Champions League mùa sau. Việc giành vé thông qua một suất trong tốp 4 Premier League so với vô địch Europa League thì có vẻ con đường ở sân chơi hạng hai châu Âu đối với MU sẽ dễ dàng hơn, bởi thế Europa League trở thành sân chơi MU dồn hết sức vào lúc này.

De Gea (thứ hai từ trái sang) đã trở lại tập luyện cùng MU

Gặp Anderlecht tại tứ kết được xem là may mắn lớn với MU, bởi đội bóng đến từ nước Bỉ không phải đối thủ lớn đối với các đội bóng đến từ xứ sương mù nói chung và MU nói riêng. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” sẽ là sai lầm lớn nếu xem nhẹ đối thủ, bởi họ từng có bài học thương đau trước chính Anderlecht. Trong quá khứ, ở sáu lần gặp nhau, Anderlecht chỉ thắng MU hai trận. Điều đáng nói, MU đã rất khốn đốn sau thất bại gần nhất trước đối thủ này và đó sẽ trở thành lời cảnh tỉnh lớn cho đoàn quân của Mourinho vào đêm nay.

Lần gặp nhau gần nhất giữa Anderlecht và MU diễn ra vào 17 năm trước. Sau bốn lượt trận đầu tiên của vòng bảng thứ nhất Champions League, bao gồm trận mở màn thắng 5-1 trước Anderlecht trên sân nhà, MU đứng thứ đầu đầu bảng G với bảy điểm, hơn một điểm so với Anderlecht và PSV Eindhoven, bảng đấu này còn cả Dinamo Kiev. Vào ngày 24/10/2000, Alex Ferguson có mang tới Constant Vanden Stock Stadium, Brussels đội hình rất mạnh với nhiều hảo thủ để thi đấu lượt trận thứ năm.

Cứ ngỡ sau chiến thắng đậm tới 5-1 ở lượt đi, MU sẽ dễ dàng trước Aderlecht dù phải thi đấu ở sân khách, nhưng hai bàn thắng nhanh của Tomasz Radzinski (15’, 34’) đã bất ngờ giúp đội bóng của Bỉ thăng hoa. Mặc dù MU có được bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ngay phút 36 sau khi Denis Irwin thực hiện thành công quả phạt đền, song cuối cùng đội bóng của xứ sương mù vẫn phải ra về tay trắng.

Thất bại này cộng thêm việc PSV đánh bại Dinamo Kiev trong cùng lượt trận đã đẩy MU xuống vị trí thứ 3. Ở lượt cuối, Anderlecht đối đầu với PSV tại Eindhoven. Chỉ cần một kết quả hòa là hai đội bóng này đi tiếp, MU sẽ bị loại. Đúng là sau 90 phút, Anderlecht hòa 2-2 trước PSV. Tuy nhiên vận may chưa chối bỏ “Quỷ đỏ”, phút bù giờ thứ ba, Anderlecht ghi bàn thứ ba để ấn định chiến thắng 3-2, trợ giúp MU đi tiếp (đội bóng này cũng thắng 1-0 trước Dinamo Kiev ở lượt cuối).

Vị thế giữa hai đội bóng trước đây và bây giờ không khác, MU hiện tại có giá trị đội hình gấp cả vài chục, thậm chí cả trăm lần đối với Anderlecht. Nhưng giá trị trên thị trường chuyển nhượng không phải là cơ sở để giúp một đội bóng giành chiến thắng. Trong thời gian qua, MU tấn công không có hiệu quả tốt, tuy không đòi hỏi MU phải thăng hoa bất ngờ vào đêm nay, nhất là lại thi đấu ở sân khách, song rõ ràng để thắng một trận đấu thì dứt khoát phải biết ghi bàn.

Rooney (phải) đã tập luyện trở lại nhưng chưa thể thi đấu

Cả hai huấn luyện viên đều đang gặp khó khăn về nhân sự. MU sẽ không có Rooney, Jones và Smalling, Mata đều do chấn thương. De Gea đã trở lại tập luyện, nhưng anh sẽ không được thi đấu do Europa League được dành cho thủ thành Romero. Hiện đang xuất hiện thông tin De Gea nảy sinh mâu thuẫn với Mourinho nên anh bị cho ngồi ngoài chứ không phải cầu thủ này gặp chấn thương. Bất biết lí do thực tế là gì thì đêm nay Romero sẽ vẫn ra sân chính thức. Ngoài sự trở lại của De Gea, Mourinho sẽ yên tâm hơn nơi hàng thủ với sự có mặt của Valencia.

Khó khăn về nhân sự đối với Anderlecht còn lớn hơn khi họ mất tiền đạo trụ cột Lukasz Teodorczyk, cầu thủ này là đồng hương với Radzinski, người ghi hai bàn hạ gục MU 17 năm trước. Cầu thủ 25 tuổi người Ba Lan đang là chân sút tốt nhất của Anderlecht hiện nay với 20 bàn thắng từ đầu mùa, trong đó có năm bàn ở Europa League. Theo huấn luyện viên Rene Weiler, ông chỉ có thể để Teodorczyk bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị.

Đó sẽ là thiệt thòi lớn của đội chủ nhà, mất tiền đạo chủ chốt Anderlecht sẽ khó đối chọi lại với MU.

Danh sách của MU tới Bỉ: David de Gea, Sergio Romero, Joel Pereira, Antonio Valencia, Timothy Fosu-Mensah, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo, Eric Bailly, Daley Blind, Luke Shaw, Michael Carrick, Ander Herrera, Paul Pogba, Marouane Fellaini, Henrikh Mkhitaryan, Jesse Lingard, Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial, Marcus Rashford

Hạo Minh