Ủy ban Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra ông Obama và bà Clinton

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/10, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Bob Goodlatte và Chủ tịch Ban giám sát Hạ viện Trey Gowdy đã công bố các cuộc điều tra liên quan tới chính quyền cựu Tổng thống Obama. Theo đó, các ủy ban này sẽ mở thêm 2 cuộc điều tra liên quan tới lý do vì sao Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ quyết định đình chỉ việc điều tra bê bối sử dụng thư điện tử cá nhân của bà Clinton năm ngoái.

Các nghị sĩ này cho biết họ có những thắc mắc chưa có lời giải đáp về cuộc điều tra của FBI. Họ cũng đồng thời đặt ra nghi vấn vì sao cựu Giám đốc FBI James Comey chỉ tiết lộ về cuộc điều tra bà Clinton, nhưng không đề cập tới quan hệ của các trợ tá Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga vào thời điểm căng thẳng nhất của cuộc bầu cử năm ngoái.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, nghị sĩ đảng Cộng hòa Devin Nunes tuyên bố sẽ lật lại quyết định của chính quyền ông Obama vào năm 2010 đồng thuận cho công ty quốc doanh Nga Rosatom mua lại công ty khai khoáng Uranium One của Canada. Thương vụ này đã gián tiếp cho phép Rosatom của Nga thay Uranium One kiểm soát 20% lượng uranium dự trữ của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ, dưới quyền quản lý của bà Clinton đã giúp thông qua thỏa thuận này.

Theo bài báo của The Hill và New York Times đăng tải vào tuần trước, thời điểm thương vụ mua bán diễn ra, Nga dường như đang cố tạo ảnh hưởng tới ngành công nghiệp hạt nhân Mỹ. Các bài báo chỉ ra nghi vấn khi cho biết các quan chức hạt nhân Nga và chủ tịch Uranium One đã quyên góp hàng triệu đô la cho quỹ từ thiện của gia đình Clinton.

Chính Tổng thống Trump đã hé lộ về điều này trên mạng xã hội Twitter vào tuần trước: “Thương vụ uranium với Nga, với sự hỗ trợ của bà Clinton và chính quyền ông Obama thông qua là vụ việc nghiêm trọng nhất mà những hãng truyền thông tin giả không muốn đưa tin”.

Tuy nhiên, phía đảng Dân chủ cho rằng động thái này nhằm “đánh lạc hướng” quan tâm của dư luận. Hai nghị sĩ Elijah Cummings và John Conyers cho rằng những cuộc điều tra mới chỉ nhằm “lấp liếm” và khiến dư luận quên đi sự thiếu kiểm soát của đảng Cộng hòa đối với chính quyền ông Trump và mối đe dọa an ninh quốc gia từ phía Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài cáp C-SPAN, bà Clinton cho biết cáo buộc về thương vụ Uranium One hoàn toàn “vô nghĩa”.

Đức Hoàng

Theo BBC