Trúng số độc đắc 560 triệu USD, người phụ nữ chật vật xin ẩn danh

Lấy mật danh Jane Doe, người phụ nữ ở New Hampshire tuần trước đã đệ đơn lên tòa án Hillsborough ở Nashua để đề nghị được phép ẩn danh khi nhận giải xổ số độc đắc.

Cô cho biết đã lỡ ký tên vào mặt sau của tấm vé số trúng giải sau buổi quay số ngày 6/1. Sau đó cô đã liên hệ với một luật sư và biết được rằng cô hoàn toàn có thể giữ kín danh tính bằng việc tìm một người ủy thác.

Trong khi đó, cơ quan quản lý xổ số bang nói rằng họ sẽ làm đúng theo luật của bang, nghĩa là sẽ công khai danh tính của người trúng giải cũng như giá trị giải thưởng.

“Mặc dù chúng tôi tôn trọng mong muốn được ẩn danh của người trúng giải, nhưng quy định của bang cũng như công ty xổ số nêu rõ về việc bắt buộc công bố thông tin”, Charlie McIntyre, Giám đốc điều hành công ty xổ số New Hampshire cho biết sau khi tham vấn Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp.

Dự kiến phiên tranh tụng đầu tiên liên quan đến quyền ẩn danh của cô Jane Doe sẽ diễn ra vào ngày 21/2.

Luật sư của cô nói rằng, cô rất quan tâm đến việc giữ kín thông tin cá nhân bởi việc công bố các thông tin này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn cá nhân.

“Cô ấy là một công dân lâu năm của New Hampshire, là một thành viên tích cực của cộng đồng. Cô ấy mong muốn tiếp tục công việc này, muốn được tự do mua sắm hay tham gia các sự kiện cộng đồng mà không bị chú ý với tư cách là chủ nhân của giải độc đắc nửa tỷ USD”, luật sư của cô cho biết. Cũng theo luật sư này, cô Jane Doe dự định sẽ dùng một phần số tiền trúng thưởng để làm từ thiện.

Tấm vé số may mắn mà cô Jane Doe mua siêu thị Reeds Ferry, bang New Hampshire có dãy số 12-29-30-33-61 và số Powerball 26. Theo quy định, chủ cửa hàng đã bán ra tấm vé số này cũng sẽ được hưởng số tiền 75.000 USD.

Phần lớn các bang ở Mỹ bắt buộc công khai thông tin về người trúng giải. Lý do đầu tiên là đảm bảo cho công chúng thấy giải thưởng có thật và người trúng thưởng là một người hoàn toàn bình thường như mọi người chơi khác. Công chúng không có lý do để tiếp tục mua vé số nếu họ không biết chắc có người đã trúng. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc tiết lộ danh tính này sẽ đe dọa đến sự an toàn của người trúng giải.

Minh Phương

Theo Dailymail