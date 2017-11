Tổng thống Trump đăng 5 phát ngôn tại APEC lên Twitter

Những năm gần đây, Mỹ đã nhắc đi nhắc lại rằng an ninh kinh tế không đơn thuần là liên quan đến an ninh quốc gia, mà an ninh kinh tế CHÍNH LÀ an ninh quốc gia. Nó vô cùng quan trọng đối với sức mạnh dân tộc.