Tổng thống Philippines ca ngợi ông Trump có “đầu óc thực tế”

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Philstar)

“Ông Trump là một người có đầu óc rất thực tế, một nhà tư tưởng thực tế”, Philstar dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte nói trong cuộc gặp với cộng đồng người Philipines tại Qatar hôm 16/4.

Theo đó, nhà lãnh đạo Philippines đã so sánh sự tương đồng trong phong cách phát ngôn “bạo miệng” gây tranh cãi của ông và ông Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte cho rằng những phát ngôn của ông chủ Nhà Trắng đều xuất phát từ góc nhìn của một người suy nghĩ sâu sắc.

“Các bạn chỉ nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều sẽ phát ngôn theo cách như vậy khi chúng tôi bị xúc phạm. Nhưng các bạn không biết rằng đối với riêng ông Trump, ông ấy suy nghĩ rất sâu sắc”, Tổng thống Duterte nói.

Ông Duterte nói rằng nếu ai đó nói Tổng thống Trump “có vấn đề” thì liệu một người “có vấn đề” có thể trở thành tỷ phú được không? Để chứng minh cho nhận định của mình, ông Duterte lấy dẫn chứng về Tháp Trump - "đại bản doanh" của ông chủ Nhà Trắng tại New York.

“Các bạn đã nhìn thấy tòa nhà của ông ấy chưa? Làm sao mà ông ấy có thể là người ngờ nghệch (khi sở hữu tòa nhà như vậy)?”. Ông Trump là một người sâu sắc, ông ấy chỉ giả vờ không sâu sắc thôi”, ông Duterte nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Duterte bày tỏ sự ủng hộ và ngưỡng mộ đối với người đồng cấp Mỹ. Ông Duterte thậm chí còn tự nhận mình chỉ là một “phân tử nhỏ bé” so với Tổng thống Trump. Mối quan hệ này khác hẳn so với cựu Tổng thống Barack Obama - người nhiều lần bị Tổng thống Duterte buông lời xúc phạm vì lên án chiến dịch chống ma túy đẫm máu do nhà lãnh đạo Philippines phát động từ sau khi ông lên nắm quyền hồi tháng 6 năm ngoái.

Thành Đạt

Tổng hợp