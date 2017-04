Phiến quân do Mỹ hậu thuẫn cắt mọi đường tiếp tế của IS ở Raqqa

“Chúng tôi đã cắt đứt tất cả các đường tiếp tế chiến lược của IS ở Raqqa. Chúng tôi ngăn cản IS liên hệ với lực lượng của chúng ở Iraq, chặn đường chạy sang Deir Ezzor và kiểm soát được một phần lãnh thổ phía đông Raqqa. Với những cuộc tấn công nhằm vào thành phố Tabqa, SDF đã kiểm soát tuyến đường Tabqa – Raqqa và Raqqa – Damascus”, phát ngôn viên của SDF, bà Cihan Sexe Ehmed cho hay, đồng thời khẳng định rằng, IS ở Raqqa đã bị bao vây 4 phía và không thể bổ sung thêm lực lượng hay đạn dược.

SDF đang từng bước cô lập lực lượng IS tại Raqqa

Vào hôm 23-4, SDF cũng cho biết, ít nhất 24 tên khủng bố IS đã bị tiêu diệt ở thị trấn Tabqa trong một đợt phản công của lực lượng người Kurd tại đây.

Ngoài ra, có thông tin rằng, IS đang chuyển dần các cơ quan đầu não từ Raqqa về Deir Ezzor do lo sợ thành trì này thất thủ. Lực lượng còn lại ở Raqqa cũng đã rút dần vào bên trong thành phố để chuẩn bị cho cuộc chiến tại đây.

SDF đã khởi động chiến dịch giải phóng Raqqa từ tháng 11-2016 và trải qua 4 giai đoạn khác nhau. Trước việc hoàn tất quá trình bao vây thành phố và cắt đứt mọi đường tiếp tế của IS, chiến dịch tổng tiến công để tái chiếm lại khu vực này được mong chờ sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới.

Theo Đặng Vũ/Sputnik

An ninh thủ đô