Nhóm tiền trạm an ninh của Liên Hợp Quốc bị tấn công khi tới Syria

Xe của Liên Hợp Quốc chở các nhà điều tra của OPCW được nhìn thấy ở Damascus hôm 17/4. (Ảnh: Reuters)

Tổng giám đốc Tổ chức cấm Vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Üzümcü ngày 18/4 cho biết, Cơ quan an ninh và an toàn của Liên Hợp Quốc (UNDSS) đã quyết định cử nhóm tiền trạm an ninh tới hai địa điểm ở thị trấn Douma, Đông Ghouta trước khi các nhà điều tra tới đây để điều tra nghi vấn về một cuộc tấn công vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, theo lời ông Ahmet, nhóm tiền trạm đã bị tấn công khi tìm cách tiếp cận khu vực này. "Khi nhóm tiền trạm tiếp cận hiện trường, một đám đông tụ tập ở đây và cảnh báo nhóm tiền trạm của UNDSS rời đi. Ở địa điểm thứ hai, nhóm tiền trạm thậm chí bị tấn công bằng súng và chất nổ. Do vậy nhóm tiền trạm đã trở lại Damascus", ông Ahmet nói.

Hiện chưa rõ lực lượng nào đứng sau các hành động ngăn cản nhóm tiền trạm của Liên Hợp Quốc tiếp cận hiện trường ở Douma.

Trong khi đó, các nhà điều tra của OPCW được cho là sẽ chưa tiếp cận hiện trường khi khu vực này chưa an toàn. Nhóm điều tra của OPCW có nhiệm vụ thu thập bằng chứng từ các mẫu đất và lấy lời nhân chứng để điều tra nghi vấn về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường ở Douma hôm 7/4. Mỹ và phương Tây cáo buộc chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công này, nhưng Nga và Syria đã bác bỏ cáo buộc.

Một quan chức trong chính quyền Syria cho biết, hoạt động của nhóm tiền trạm an ninh của Liên Hợp Quốc gặp trở ngại hơn khi vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của người dân nơi đây sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích tên lửa vào Syria rạng sáng 14/4.

Minh Phương

Theo Washington Post