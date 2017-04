Mỹ lại nhảy dù xuống Deir Ezzor, SAA thêm nguy cơ mới

Liên quân Mỹ lại nhảy dù xuống Deir Ezzor

Kênh truyền hình Sky News Arabia dẫn nguồn tin riêng cho biết, Không quân liên minh quốc tế do Mỹ lãnh đạo đã đổ bộ một lực lượng đặc nhiệm xuống một khu vực gần thành phố Deir Ezzor của Syria để thực hiện chiến dịch tấn công trọng điểm vào tổ chức khủng bố IS.

Nguồn tin không nói rõ lực lượng lính dù của nước nào đã đổ bộ từ các máy bay trực thăng của Mỹ. Tuy nhiên, dựa trên thông tin về những chiến dịch trước đây, có thể nhận định rằng, chiến dịch là do Mỹ thực hiện hoặc nòng cốt cũng là lực lượng đặc nhiệm nước này.

Theo Sky News Arabia, mục đích của hoạt động đổ bộ gần Deir Ezzor là nhằm phá hủy các điểm phục vụ hậu cần của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, cũng như các kho vũ khí của chúng ở phía đông thành phố.

Kênh truyền hình lưu ý rằng, 20 phút sau khi đổ bộ, lực lượng đặc nhiệm của liên minh đã rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, không có thông tin nào về kết quả của hoạt động quân sự này và con số các phần tử khủng bố bị tiêu diệt.

Hồi tháng 3, kênh truyền hình Sky News Arabia cũng đưa tin về một hoạt động tương tự gần Raqqa được cho là có sự tham gia của lính dù Mỹ.

Ngày 22/3/2017, Mỹ đã tiến hành chiến dịch trực thăng vận đổ bộ hàng trăm lính tinh nhuệ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vào sâu trong hậu phương của IS, nhằm giải phóng đập thủy điện Tabqah thuộc khu vực phụ cận thành phố Raqqa của Syria từ lực lượng khủng bố IS.

Chiến dịch này được Sky News Arabia tuyên bố là có sự tham gia của trực thăng chiến đấu AH-64 Apache, pháo binh của lính thủy đánh bộ Mỹ và các đơn vị đặc nhiệm Mỹ, để yểm trợ cho nhóm chiến binh SDF triển khai lực lượng đánh chiếm Tabqa, biến nó thành sân bay quân sự lớn nhất của Mỹ ở Syria hiện nay.

Đặc nhiệm của liên quân Mỹ lại đổ bộ đánh IS ở Deir Ezzor

Tuy nhiên, sau đó liên minh quân sự 68 nước đồng minh của Mỹ đã cải chính rằng không có sự tham gia của đặc nhiệm Mỹ trong chiến dịch này, mà hoàn toàn chỉ có các tay súng người Kurd và Arab của SDF.

Thông tin về việc đặc nhiệm của liên minh Mỹ đổ bộ từ trực thăng xuống Deir Ezzor để thực hiện một sứ mệnh bí ẩn diễn ra trong bối cảnh tình hình chiến sự ở thành phố này đang diễn biến rất phức tạp, IS vẫn đang vây chặt hai nửa thành phố mà chúng đã cắt đôi hồi tháng 1 vừa qua.

Bên cạnh đó, trong khi Nga và Quân đội Syria đang mở chiến dịch giải vây cho thành phố bị IS phong tỏa từ tháng 7/2014 đến nay, đột ngột xảy ra vụ tấn công của tốp máy bay bí ẩn vào kho vũ khí hóa học của IS ở phụ cận thành phố này, khiến hàng trăm thường dân và cả khủng bố thiệt mạng.

Vụ tấn công này bị Syria tố cáo là do không quân của Liên minh Mỹ thực hiện nhằm vào Quân đội Syria, nhưng không may đánh nhầm sang mục tiêu của IS do khu vực kiểm soát của hai bên đan xen với nhau. Mục đích của cuộc không kích là để phá hoại chiến dịch giải cứu thành phố của SAA.

Do đó, việc lực lượng đặc nhiệm liên quân đổ bộ xuống khu vực phía đông của thành phố Deir Ezzor, tức là giáp khu vực sân bay hoàn toàn không phải là điều tốt đẹp gì đối với Quân đội Syria.

Quân đội Syria nguy khốn ở Deir Ezzor là do Mỹ?

Sự lo lắng của Quân đội Syria hoàn toàn có cơ sở khi trong quá khứ họ đã ít nhất 2 lần lâm vào tình trạng bất lợi khi liên minh của Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự đáng ngờ ở Deir Ezzor.

Vào hồi tháng 9/2016, máy bay của liên quân Mỹ đã thực hiện bốn đợt không kích vào các vị trí của quân đội Syria, ở khu vực Jebel Tharda, giáp sân bay Deir Ezzor.

Kết quả vụ không kích của “Liên quân chống IS” vào lực lượng Quân chính phủ Syria ở Deir Ezzor đã khiến hơn 80 binh sĩ nước này thiệt mạng và khoảng hơn 100 người khác bị thương.

Lầu Năm Góc đã xác nhận sự việc trên và cho biết, máy bay của Không quân Mỹ, Không quân Hoàng gia Anh, Không quân Hoàng gia Australia và Không quân Hoàng gia Đan Mạch “cứ ngỡ” mình đã ném bom vào các vị trí của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" IS.

Điều đáng nghi vấn là sau khi không quân Mỹ dội bom đánh tan nhóm quân chính phủ ở Jebel Tharda, các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã ngay lập tức mở cuộc tấn công đánh chiếm cứ điểm này, xuyên phá qua lớp phòng thủ của quân chính phủ, siết chặt vòng vây quanh sân bay Deir Ezzor.

Chính từ cuộc “tấn công nhầm” này, cục diện chiến trường đã thay đổi rõ rệt, quân đội Syria lâm vào tình trạng bất lợi. Sau đó, một hoạt động đáng ngờ khác của Mỹ cũng có liên quan đến việc IS bất ngờ tấn công mãnh liệt cắt đôi thành phố Deir Ezzor hồi tháng 1/2017.

Hôm 8/01 vừa qua, Liên minh chống IS do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tiến hành một nhiệm vụ đặc biệt nhắm đến một mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở làng Kubar, khu vực nông thôn của tỉnh Deir Ezzor, nằm trên trục đường nối với Raqqa.

Làng Kubar nằm trên bờ sông Euphrates là địa điểm nằm trên tuyến đường từ Deir Ezzor tới Raqqa, cách thành phố được coi là “thủ đô không chính thức” của IS khoảng 150km., cách thành phố Deir Ezzor khoảng 50km về phía Tây Bắc.

Các chiến dịch trước của Mỹ được cho là có liên quan đến việc Deir Ezzor bị cắt đôi

Theo trang web chuyên theo dõi hoạt động của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh này là Deir Ezzor 24 (Deir al-Zour 24), một nhóm đặc nhiệm Mỹ và Ả rập đã nhảy dù từ bốn máy bay trực thăng vào khoảng thời gian từ 2h45 đến 4h00 giờ chiều ngày 8/1.

Lực lượng đặc nhiệm nước ngoài đã cắt đứt các đường nối giữa các làng và thị trấn Kabr Jazra (Kubar) bằng việc thành lập các trạm kiểm soát và sau đó họ đã đột kích vào nhà máy nước ở Kabr để bắt giữ các nhà lãnh đạo của các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt hơn 20 thành viên IS và bắt giữ một số thủ lĩnh IS, trong khoảng thời gian khoảng 90 phút. Sau đó họ mang tù nhân và các vật dụng khác lên máy bay rời khỏi khu vực.

Tuy chiến dịch được tuyên bố là “thành công mỹ mãn”, tiêu diệt và bắt sống các thủ lĩnh IS ở Deir Ezzor thế nhưng chỉ vài ngày sau, IS đã bất ngờ huy động đến hơn 10.000 quân mở cuộc tấn công mãnh liệt vào thành phố Deir Ezzor và nhanh chóng cắt đôi khu vực phòng thủ của SAA, chia thành phố thành 2 nửa riêng biệt.

Rất may là sau đó Nga cũng đã mở chiến dịch không vận lớn, tăng cường binh lực cho Quân đội Syria giữ vững các khu vực còn kiểm soát được. Tuy nhiên, họ không thể phá được vòng vây của khủng bố ở đây và thành phố đang lâm vào tình trạng thảm họa nhân đạo, nên hiện Nga và Syria đang bắt đầu chiến dịch giải cứu thành phố.

Do đó, những hành động bất thường của Mỹ ở Deir Ezzor trong thời gian gần đây là những dấu hiệu rất đáng chú ý khiến Quân đội Syria lo ngại, bởi nó có thể khiến chiến trường thành phố này có những biến động theo chiều hướng không có lợi cho họ trong thời gian tới.

Theo Thiên Nam

Đất Việt