Diễu hành ủng hộ bình đẳng giới "đốt nóng" Stockholm

Chủ đề của cuộc diễu hành Stockholm Pride năm nay là "Be True - Be You" (Hãy là chính bạn). Ít nhất 6.000 người đã trực tiếp tham gia diễu hành. Sự kiện cũng thu hút khoảng hơn 500.000 người tới xem và cổ vũ.