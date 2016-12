Đại sứ Nga bị bắn ở Ankara: Thêm tiết lộ sốc

Ngày 29/12, hãng tin Mailonline dẫn lời Seher Ozeroglu, chị gái của Mevlut Mert Altintas, kẻ ám sát Đại sứ Nga Andrey Karlov ở Ankara hôm 19/12 tiết lộ một thông tin gây sốc.

Theo lời kể của Seher Ozeroglu, em trai cô có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với một phụ nữ Nga, người được cho là một nhân viên tình báo phương Tây.

Khi thẩm vấn, cô gái trên đã thừa nhận từng có quan hệ với Mevlut Mert Altintas trong một thời gian ngắn. Cô cũng từng sống tại Ankara một thời gian và đã rời khỏi đây trước khi vụ ám sát xảy ra.

Seher Ozeroglu cho rằng em trai cô chỉ mới 22 tuổi nên chắc chắn đã có người xui khiến cậu thực hiện hành vi khủng bố này.

Theo một báo cáo của Thổ Nhĩ Kỳ, người phụ nữ này có thể là một nhân viên tình báo phương Tây hoặc thuộc mạng lưới khủng bố chống lại Tổng thống Erdogan (FETO) hay có liên hệ với mafia.

Thông tin trên cũng được tờ Daily Mail xác nhận. Tờ báo Anh cho biết, tay súng Mevlut có một bạn gái người Nga và người này được coi là gián điệp làm việc cho phương Tây.

Đặc biệt, Seher Ozeroglu khẳng định, em trai cô đã bị một người nào đó tẩy não sai khiến giết hại Đại sứ Nga.

“Đây là người ở trong bóng tối giật dây vụ ám sát. Mevlut đã gặp cô gái người Nga ở Ankara”, Seher Ozeroglu tiết lộ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng rất quan trọng để xác định xem liệu người phụ nữ này là ai. Là một gián điệp của phương Tây hay dính líu đến FETO - tổ chức khủng bố của giáo sĩ Fethullah Gulen, vốn chống đối Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Recep Erdogan hoặc thậm chí liên quan đến mafia?.

Trước những cáo buộc trên, điện Kremlin chưa có bất cứ bình luận gì. Tuy nhiên có thông tin cô gái người Nga đã bị các cơ quan an ninh Nga tiến hành thẩm vấn và đã thừa nhận có quan hệ tình cảm với tay súng Mevlut trong một thời gian ngắn.

Trong khi đó, tờ Sputnik dẫn một nguồn tin hành pháp cho biết, các nhà điều tra đang thẩm vấn một nữ công dân Nga đang sinh sống tại Moskva được cho là có quan hệ với tay súng ám sát đại sứ Nga.

Nga tăng cường an ninh cho các Đại sứ quán

Ở một diễn biến khác, sau khi Đại sứ Nga bị ám sát, ông Sergey Goncharov - Chủ tịch Hội cựu chiến binh lực lượng đặc nhiệm quốc tế Alpha tuyên bố rằng, cần phải xem lại toàn bộ hệ thống bảo vệ các nhà ngoại giao. Vụ ám sát này đã cho thấy rằng, các nhà ngoại giao là những người cần được bảo vệ.

“Vụ ám sát Đại sứ của chúng ta nói lên rằng, chúng ta cần phải chú trọng đến vấn đề an ninh của Đại sứ quán Nga ở nhiều nước. Đặc biệt là những nơi có các mối đe dọa thực sự từ khủng bố” - ông Sergey Goncharov nói.

Trả lời câu hỏi tại sao Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov không được bảo vệ vào ngày xảy ra vụ ám sát, Tổng thống Putin đã thừa nhận rằng, các nhà ngoại giao Nga chỉ được đảm bảo an toàn trên lãnh thổ đại sứ quán, còn ra ngoài thì không.

Theo Công ước Vienna, nước chủ nhà phải đảm bảo an ninh cho các nhà ngoại giao. Thông thường đại sứ quán và lãnh sự được bảo vệ chặt chẽ, nhưng bên ngoài phạm vi văn phòng của các nhà ngoại giao, nếu đó là ở một quốc gia tương đối yên bình thì không có ai bảo vệ.

Ngoài ra, trong mỗi Đại sứ quán đều có một nhân viên đặc biệt, đó là sĩ quan chuyên trách về vấn đề an ninh, có nhiệm vụ tham gia chuẩn bị các sự kiện mà các nhà ngoại giao tham gia để đánh giá rủi ro tiềm ẩn về an ninh và hợp tác với nhân viên an ninh sở tại bảo đảm an toàn cho Đại sứ và nhân viên sứ quán.

“Một quy tắc chung là các vệ sĩ có vũ trang của Đại sứ quán chỉ hoạt động trên lãnh thổ Đại sứ quán, họ không thể mang súng bước ra ngoài hàng rào. Đó là vấn đề không chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ mà với hầu hết các nước đều như vậy”, ông Putin cho biết tại cuộc họp với đại diện của cả hai Viện trong Quốc hội.

Thật đáng tiếc, trong trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả những biện pháp này là hoàn toàn không đủ.

Clip: Khoảnh khắc Đại sứ Nga bị bắn tại Ankara

Theo Hoàng Sơn

Đất Việt