5 vũ khí “khủng” của Lục quân Mỹ khiến đối phương dè chừng

Trực thăng AH-64 Apache

Theo National Interest, nhiều người cho rằng máy bay không thể được coi là loại vũ khí mạnh nhất trong sức mạnh tổng lực của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, xét đến các cuộc xung đột gần đây mà Mỹ tham gia, không lực lại là yếu tố mang tính chất quyết định.

Được trang bị pháo cỡ nòng 30 mm, cùng các tên lửa Hellfire và các hệ thống cảm biến phức tạp, trực thăng AH-64 Apache hội tụ đầy đủ các yếu tố về tốc độ, hỏa lực và tầm hoạt động khi được triển khai trên thực tế. Điều này sẽ cho phép AH-64 Apache dễ dàng tấn công các mục tiêu của đối phương trước khi các mục tiêu này bị lực lượng mặt đất của Lục quân Mỹ bao vây.

Ngoài ra, trực thăng AH-64 Apache cũng phát huy hiệu quả trong các chiến dịch săn tìm phiến quân hoặc tiêu diệt lực lượng xe bọc thép của đối phương. Thực tế, AH-64 Apache đã chứng minh khả năng tác chiến trong nhiều cuộc xung đột lớn của Mỹ, từ chiến dịch Bão táp Sa mạc cho tới cuộc chiến tại Afghanistan.

Điều quan trọng hơn cả là trực thăng AH-64 Apache cho phép Lục quân Mỹ có thể tự kiểm soát được hoạt động của mình, thay vì phải trông cậy vào các máy bay của Không quân hay Hải quân Mỹ. Trực thăng tấn công không bao giờ có thể thay thế sức mạnh của lực lượng bộ binh trên mặt đất, tuy nhiên lực lượng mặt đất không thể tác chiến hiệu quả nếu thiếu sự hỗ trợ của trực thăng tấn công.

Xe tăng M-1 Abrams

Với khối lượng lên tới 60 tấn, xe tăng M-1A2 được trang bị pháo cỡ nòng 120 mm, lớp giáp uranium và đạt tốc độ tối đa lên tới hơn 64 km/giờ. National Interest đánh giá đây là một trong những mẫu xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay.

M-1 Abrams đã tiêu diệt các xe bọc thép do Liên Xô sản xuất hồi năm 1991 trong cuộc chiến tại Iraq và có thể đánh bại mẫu xe tăng Type 99 tối tân của Trung Quốc. Rất ít xe tăng Abrams bị phá hủy trong quá trình tác chiến. Việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiêu diệt hoặc bắt giữ các xe tăng M-1 Abrams của chính phủ Iraq là do năng lực tác chiến của nhóm binh sĩ điều khiển, chứ không phải do chất lượng của xe tăng này.

Pháo M-109A6 Paladin

Trong các cuộc xung đột quy mô nhỏ gần đây của Mỹ, pháo tự hành M-109A6 Paladin vẫn chưa thực sự đóng vai trò nổi bật, song đây vẫn là loại vũ khí đáng gờm của Lục quân Mỹ.

M-109A6 Paladin là phiên bản mới nhất của hệ thống pháo tự hành nổi tiếng M-109. M-109A6 Paladin có thể bắn đạn pháo cỡ 155 mm với tầm xa hơn 30 km. Ngoài ra, M-109A6 Paladin cũng có thể sử dụng đạn pháo siêu chính xác Excalibur với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) hoặc laser dẫn đường.

Tên lửa chống tăng TOW

Mặc dù Nga được xem là “vua” của các loại tên lửa chống tăng và điều này có thể thấy rõ trong các hợp đồng vũ khí của Moscow, song Mỹ cũng không phải quốc gia lép vế trong cuộc đua tên lửa chống tăng.

Tên lửa chống tăng TOW của Lục quân Mỹ vẫn hoạt động mạnh sau gần 45 năm được đưa vào sử dụng. Tên lửa này đã phá hủy rất nhiều loại xe tăng, hầu hết do Nga sản xuất, trong các cuộc chiến Ả rập-Israel, Iran-Iraq và hiện giờ là Syria. Tên lửa TOW 2B mới hơn có một vài biến thể, trong đó có mẫu Aero với khả năng kích nổ ngay và xuyên qua lớp giáp mỏng trên nóc xe tăng.

Súng máy M-2 Browning

Mặc dù có tuổi thọ lên tới 80 năm, song M-2 Browning vẫn được xếp vào nhóm các vũ khí mạnh nhất của Lục quân Mỹ. Thực tế cho thấy M-2 vẫn hoạt động tốt sau gần một thế kỷ và được đưa vào sử dụng trong rất nhiều cuộc chiến của Mỹ.

Được thiết kế từ khi cựu Tổng thống Franklin Roosevelt mới nhậm chức, súng máy M-2 đã được đem đi chinh chiến ở khắp mọi nơi trên thế giới và phát huy hiệu quả trong các hoạt động chống máy bay, chống phương tiện quân sự, chống bộ binh. Phiên bản mới được nâng cấp gần đây của M-2 là M2A1 đã được thiết kế giúp thay nòng nhanh hơn và ống ngắm đêm.

Thành Đạt

Theo National Interest