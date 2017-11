Thương bé 3 tháng tuổi mắc bệnh teo hẹp động mạch phổi và hở van tim ba lá

Đó là hoàn cảnh của chị Trần Thị Mỹ Lên (SN 1983, trú tổ 5, thôn Thi Thại, xã Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam), mẹ của hai cháu sinh đôi Ngô Tấn Nghị và Ngô Tấn Lực (SN 2017).

Nhìn con với giấc ngủ chập chờn, chị không khỏi xót xa với tình trạng sức khỏe yếu kém của con mình. Chị kể, chị mang song thai, khi thai được 23 tuần tuổi chị đến bệnh viện khám thì phát hiện thai một nhau nhưng 2 ối (một cái thừa ối và một cái thiếu ối). Bác sĩ chẩn định phải hút ối để mẹ dễ thở cũng để ổn định bé, vì bé thừa ối bị phù da đầu và có dấu hiệu phù toàn thân.

“Lúc khám thai bác sĩ ở Duy Xuyên kết luận thai bình thường, nhưng khi được 23 tuần gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thì mới biết thai có vấn đề. Nhưng dù sao cũng là con mình, chỉ cần một hy vọng nhỏ vợ chồng cũng cố gắng đến cùng”, chị Lên nghẹn ngào chia sẻ.

Đến khi thai được 28 tuần có nguy cơ khó giữ được, nếu mổ bây giờ có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé nên phải dưỡng thai thêm. Thai dưỡng đến tuần thứ 30 thì bé thiếu ối lúc trước đang dần ổn định nhưng bé ở thai thừa ối lại gặp nguy hiểm. Sống trong tâm trạng phập phồng lo lắng, mỗi ngày qua đi đối với anh chị là mỗi ngày hy vọng sống cho con như được nhen nhóm thêm.

Dưỡng thai thành công đến tuần thứ 35, chị bắt đầu đau bụng và phải nhập viện mổ gấp để nâng cơ hội cứu sống cả hai bé. Sau sinh, cả hai cháu đều phải nằm lồng kính để bác sĩ theo dõi, chăm sóc. Hai bé được đặt tên lần lượt là Nghị và Lực, chính ý chí can trường cùng nghị lực mạnh mẽ của anh chị đã cho con được cất tiếng khóc chào đời.

Nhưng cuộc đời với nhiều thử thách khó khăn vẫn chưa buông tha gia đình nhỏ khi cả hai bé đều mắc phải nhiều loại bệnh khác nhau. Bé Nghị (là anh trong thai song sinh) có triệu chứng phì bẹn và phì lá rốn. Sau đó Nghị đã được các bác sĩ can thiệp mổ, hiện sức khỏe đã ổn định. Vì có bảo hiểm chi trả nên ca mổ được miễn phí hoàn toàn.

Trong khi đó, bé Lực được chẩn đoán mắc bệnh teo hẹp động mạch phổi và hở van tim ba lá. Khi bé được 11 ngày tuổi, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đến thăm khám tại Đà Nẵng tư vấn bé cần nong mạch phổi nhưng chưa thực hiện được vì bé khi đó chỉ 1,9kg. Nằm viện được 1 tháng, bé tăng lên 3,2 kg và được bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật nong mạch phổi với chi phí 64 triệu đồng (bảo hiểm chi trả 42 triệu, còn 22 triệu đồng do một mạnh thường quân trợ giúp).

Tuy nhiên, trong lần tái khám gần đây (khoảng 23 ngày sau ca phẫu thuật nong mạch phổi cho Lực), bác sĩ kết luận mạch phổi đang dần hẹp lại. Gia đình phải theo dõi thường xuyên, nếu phát hiện cháu có biểu hiện tím tái phải đưa đến bệnh viện ngay.

“Từ khi mang thai đến khi sinh ra hai cháu, gia đình tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Hết tiền, chồng tôi phải vay ở chỗ làm rồi xoay sở anh em họ hàng hơn 30 triệu để đắp đổi qua ngày. Trước chồng tôi làm thợ chạm khắc gỗ tại Đà Nẵng còn tôi là công nhân khu công nghiệp, nhưng giờ hai vợ chồng đều phải bỏ việc chăm con. Cuộc sống khó khăn, vất vả giờ thêm cháu bệnh nặng hoàn cảnh càng túng thiếu hơn. Cũng có nhiều mạnh thường quân, người quen biết, bạn bè… giúp đỡ thêm để xoay sở mua tã lót, sữa cho các cháu”, chị Lên chia sẻ.

Hiện tại, điều vợ chồng chị lo lắng nhất là nếu mạch phổi của cháu bị hẹp trở lại thì lấy tiền đâu để thực hiện phẫu thuật. Ca phẫu thuật đầu đã là 64 triệu đồng, bác sĩ bảo theo sự phát triển của cháu thì việc nong mạch phổi phải thực hiện thêm nữa. Sau đó nếu không nong được nữa thì thực hiện thông ống, 10 năm lại thay một lần.

Còn về bệnh hở van tim ba lá của cháu, các bác sĩ bảo phải đợi cháu lớn thêm chút nữa mới có thể hội chẩn tiếp tục. Việc điều trị của cháu có thể sẽ lâu dài, bác sĩ cũng bảo vào TPHCM để thuận lợi điều trị hơn nhưng gia đình nghèo khó phải chạy ăn từng bữa thì lấy đâu ra tiền nữa.

Vì bệnh hành hạ nên bé Lực thường ít ngủ hơn so với trẻ bình thường, nhiều lúc anh chị phải thức trắng đêm chăm nom con rất vất vả. Mỗi khi thấy em khóc, bé Nghị lại khóc theo nên hai vợ chồng mỗi người một đứa mà dỗ dành đến lúc được rảnh rỗi thì trời đã gần sáng.

Ông Nguyễn Văn Hiệp (Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết: “Trường hợp của gia đình chị Lên rất khó khăn, thời gian qua chính quyền xã cũng như các mạnh thường quân cũng đã quan tâm giúp đỡ. Tuy nhiên, sự quan tâm đó chỉ chia sẻ được phần nào khó khăn của gia đình, bệnh tình của cháu bé khá phức tạp và phải chữa trị lâu dài cần chi phí điều trị lớn. Chính vì thế tôi hy vọng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm quan tâm sẻ chia cùng gia đình chị Lên để anh chị có điều kiện chạy chữa cho con mình”.

