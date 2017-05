Thiếu 50 triệu đồng mổ tim, tính mạng bé 15 tháng tuổi lay lắt như đèn trước gió

Trong căn nhà hết sức chật chội, nhỏ bé của gia đình nhà chồng trong một con hẻm ở tổ dân phố Dinh Thành 2 (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), chị Lê Thị Ngọc Dung (31 tuổi) với vẻ mặt âu lo khi kể về bệnh tật hiểm nghèo của đứa con gái út đáng thương, mới chỉ vỏn vẹn 15 tháng tuổi - cháu Phan Hoàng Lê Vy. Chị kể, 2 vợ chồng cưới nhau vào tháng 10/2012 thì đến nay sinh được 2 bé gái. Không may mắn như bé đầu nay đã 3 tuổi, bé Vy sinh ra chưa đầy một tháng thì bị viêm phổi nặng phải nhập viện cấp cứu.

Thế rồi, tin bé bị bệnh tim bẩm sinh như tia sét đánh ngang tai, khiến vợ chồng chị gần như đổ sụp. “Bác sỹ nói bé bị thông liên thất, thông liên nhĩ, hẹp phổi nặng. Những ngày đầu nhập viện, bé phải thở ô xi, nằm ở hồi sức sơ sinh thuộc khoa nhi, bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa”, chị Dung nghẹn ngào kể. Khi đó, bé được bác sỹ chuyền sữa bằng ống qua đường miệng, nằm miên man giành giật sự sống với căn bệnh ngặt nghèo những một tuần liền.

Ra viện sau hơn nửa tháng nằm bệnh viện tỉnh, bé được giới thiệu vào bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM. Không đành lòng nhìn con đau đớn chống chọi với bệnh tim, vợ chồng chị chạy vạy khắp nơi, vận động họ hàng, nội ngoại để có kinh phí đưa bé vào Nam thăm khám.

Chị kể, gia đình bên nội lẫn bên ngoại đều khó khăn. Thương lắm thì mỗi người cũng chỉ cho vài trăm nghìn đồng trong lần đầu đưa bé đi khám và giảm dần hoặc không có nữa trong những lần sau. Đến nay, bé đã được 3 lần đưa vào bệnh viện Nhi đồng 2 để khám. Lần mới đây nhất là giữa tháng 4 năm nay, chị đưa bé vào bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra. Theo đó, kết quả chẩn đoán mới nhất của các bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM vào giữa tháng 4 năm nay xác định, bé bị thông liên thất phần màng d = 3-4mm, hẹp nặng động mạch phổi.

“Bác sỹ bảo, bé đủ điều kiện mổ hết rồi và sẽ được can thiệp mổ hở chứ không thể mổ nội soi vì bệnh tim của bé phức tạp hơn các bé khác”, mẹ bé rưng rưng nói. Hiện bệnh viện đã viết giấy cho gia đình ghi rõ tạm ứng chi phí ca mổ cho bé là 50 triệu đồng, chưa kể các chi phí sau đó. Với nhiều người, đây không phải là số tiền quá lớn nhưng với đôi vợ chồng trẻ, công việc không ổn định, nhà cửa chưa có, phải ở nhờ bên ngoại thì chi phí trên có lẽ quá sức với họ.

Bố cháu bé, anh Phan Thanh Liêm (28 tuổi), trước đây làm nghề bán băng đĩa dạo, mỗi ngày kiếm chưa tới 100.000 đồng. Từ ngày địa phương dọn dẹp vỉa hè, lập lại trật tự đô thị thì việc làm ăn của anh càng thêm khó khăn, ế ẩm. Con đau ốm liên miên, anh đành chuyển sang bơm xăng cho một cây xăng gần nhà, với mức thu nhập chỉ 2,5 triệu đồng/tháng.

“Hồi trước em làm nghề cắt tóc nhưng từ ngày bé út bị bệnh tim bẩm sinh đến nay thì chỉ lo chăm bé, chẳng làm được việc gì”, mẹ bé kể và cho biết đến nay dù bé đã 15 tháng tuổi nhưng do bệnh tật hành hạ nên chưa đứng được, trong khi chị gái của bé Vy lúc trạc tuổi này đã đi được rồi. Điều mà gia đình có thể làm lúc này là cho bé uống thuốc để cầm cự, mỗi tháng cũng hết hàng trăm nghìn đồng. Tuy vậy, thỉnh thoảng bé vẫn lên cơn đau đột ngột, khó thở, tím tái…

Bà nội của bé Vy cho biết, bà làm nghề bán vé số dạo, thu nhập bấp bênh nên dù thương cháu nhưng cũng “lực bất tòng tâm”. Trong khi ông nội cháu bị tai biến, mất sức lao động mười mấy năm nay, chỉ ở nhà với con cháu.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Nguyên Sơn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh), xác nhận: “Anh Liêm gặp biến cố trong gia đình, có con bị đau tim nên khó khăn thực sự. Mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ chứ quỹ bảo trợ trẻ em của địa phương cũng rất hạn chế, chỉ hỗ trợ một phần nhỏ khi đi tàu xe khám bệnh cho cháu”.

Trước lúc chia tay gia đình, mẹ bé - chị Dung tha thiết nói với tôi rằng xin hãy cứu lấy con chị. Bé còn nhỏ, nếu càng để lâu thì lỗ tim càng to ra, càng phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng. Sau nhiều đêm trăn trở, tôi cũng như bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy, không thể lặng đi khi bé đang gặp nguy hiểm. Có lẽ, hơn lúc nào hết, bé cần được sự tiếp sức để kéo dài sự sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2536: Anh Phan Thanh Liêm (bố bé), trú tổ dân phố Dinh Thành 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

ĐT: 0122.753.5934

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269