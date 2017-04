Sức khỏe của 3 người trong gia đình bị bỏng đã tốt hơn

Trở lại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia thăm gia đình anh Bùi Văn Thành, chúng tôi đã yên tâm phần nào khi được bác sĩ Lê Quang Thảo cho biết tình hình anh đã có nhiều tiến triển. Bên cạnh đấy thì nỗi lo cũng không ít bởi mỗi ngày bệnh nhân cần từ 7-10 triệu đồng cho tiền thuốc thang mà gia đình thì kiệt quệ không lo được tiếp. Theo thống kê của bệnh viện, từ ngày nhập viện cho đến giờ (khoảng hơn 20 ngày) số tiền điều trị của anh Thành đã lên đến 330 triệu đồng (bệnh nhân không có bảo hiểm y tế).

Bị bỏng gần 70% cơ thể và có biến chứng suy hô hấp, ca bệnh của anh Thành được chuẩn đoán có lỉ tệ tử vong cao.

Với tình trạng bỏng lên đến 70% cơ thể và có biến chứng suy hô hấp, ca bệnh của anh Thành được xác định là 1 ca nặng với nhiều tỉ lệ tử vong. Tuy vậy nhưng diễn biến những ngày sau đó rất khả quan khi bác sĩ Thảo cho biết: “Về toàn trạng, bệnh nhân cải thiện rất rõ với tình trạng nhiễm trùng giảm đi, sốt giảm. Đặc biệt bệnh nhân đã cai được máy thở sau nhiều ngày phải thở máy và sử dụng thở máy siêu cao tần là một kĩ thuật mới.Huyết động khá ổn định, gan, thận ổn đinh. Về tại chỗ vết thương của bệnh nhân đã che phủ được gần cơ bản hai tay và chân bên phải. Phần thân trước bỏng nông, biểu mô đã khỏi hết, còn thân sau thì tổn thương bỏng độ 3 sâu và đang trong quá trình hồi phục.

Sắp tới bệnh nhân sẽ tiến hành phẫu thuật lần thứ 3 để cắt hoại tử ở chân bên trái và ghép bổ sung rải rác ở hai tay và mặt. Bệnh nhân có tiên lượng thành công và có hi vọng sống cao, nhưng vẫn phải theo dõi và điều trị tích cực vì vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. Diện tích bỏng còn lại chưa xử lí được trên cơ thể bệnh nhân là còn khoảng 40% với việc điều trị 1 ngày sẽ tốn từ 7-10 triệu đồng, vì vậy mà về phía khoa tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân cùng giúp đỡ để cứu sống bệnh nhân”.

Tuy nhiên sau 20 ngày điều trị, đến nay tình hình của anh đã có nhiều khả quan và hi vọng sống cao.

Nhưng với chi phí từ 7- 10 triệu đồng/ngày, anh Thạo cho biết gia đình đã kiệt quệ không đi vay được.

Hi vọng còn nhiều và khả năng sống của anh Thành đang ở mức đáng mừng, điều đó khiến cho gia đình tràn ngập hi vọng về việc anh sẽ hồi phục trong thời gian không lâu nữa. Đi chăm anh trai, anh Bùi Văn Thạo chia sẻ: “Biết được thông tin bác sĩ chia sẻ, em mừng lắm. Cả vợ và con trai anh ấy cũng lấy điều này làm động lực để bản thân cố gắng điều trị ở tuyến dưới. Anh ấy có hi vọng được trở về với gia đình rồi nhưng em lại lo vì tiền chẳng còn vay được nữa chị ạ”.

Hiện gia đình vẫn đi chạy vạy từng ngày một mua thuốc cho anh Thành nhưng với số tiền hơn 300 triệu đã đi vay, anh đã cùng đường chẳng biết bấu víu vào ai mà bỏ cuộc thì không được. Phía trước mặt đã là ánh sáng cuối đường hầm nên hơn ai hết anh Thành khao khát được sống để trở về nhà đoàn tụ với gia đình.

Phạm Oanh