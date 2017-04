Gia cảnh khốn cùng của người đàn ông mắc bệnh ung thư gan

Nhà chỉ có hai chị em nên ông Hà Đức Anh (SN 1962, thôn Phong Ngũ Đông, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đảm nhiệm chăm sóc mẹ già và chị gái Hà Thị Mai (SN 1956) mắc bệnh tâm thần và khuyết tật.

Bà Mai không may bị thương khi bom dội trúng nhà trong một trận không kích của giặc thời chiến tranh. Kể từ đó, bà mang trên mình khuyết tật nặng ở chân, tay, nói chuyện khó khăn và ảnh hưởng đến thần kinh. Bệnh tật, bà phải dùng thuốc điều trị thần kinh thường xuyên để ổn định tâm lý, duy trì cuộc sống thường ngày.

Gánh nặng một lần nữa đổ ập lên đôi vai người đàn ông lam lũ khi năm 1984, đứa con gái đầu lòng Hà Thị Thu không may lên cơn sốt cao, co giật khi chỉ vài tháng tuổi và bị thiểu năng trí tuệ kể từ đó.

Để có tiền lo cho đàn con, chị và mẹ già, vợ chồng ông Anh không kể bất cứ công việc gì. Ai kêu gì làm nấy, từ thợ hồ, khuân vác đến các công việc đồng áng miễn sao có tiền đắp đổi qua ngày. Đàn con cứ thế lớn khôn, dựng vợ gả chồng nhưng đứa nào cũng nghèo không đỡ đần được nhiều. Ở cái tuổi ngũ tuần, ông vẫn tất tả ngược xuôi để duy trì kế sinh nhai cho gia đình.

Nhưng “họa vô đơn chí” khi cuối năm 2016, ông phát hiện mình mắc bệnh ung thư gan đã phát triển đến giai đoạn 3. Kể từ khi ông Anh đổ bệnh, gia đình càng trở nên túng quẫn hơn. Mọi gánh nặng đổ lên vai người vợ hiền lam lũ, với vài sào ruộng ít ỏi cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị đắt đỏ.

Bệnh nặng, ông phải điều trị thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, mỗi đợt chuyền thuốc chi phí lên đến mười mấy triệu đồng. Hết tiền, vợ chồng lại bán lúa, vay mượn khắp nơi với hy vọng được chữa hết bệnh để ông có thể tiếp tục lo cho gia đình.

Bà Võ Thị Mai (SN 1961, vợ ông Anh) buồn bã chia sẻ: “Trước có ba người bệnh tật đã khổ, giờ chồng tôi, trụ cột duy nhất của gia đình cũng mắc bệnh nặng nữa thì không biết tính sao. Chỉ dựa vào mấy sào ruộng không đủ chi phí qua ngày chứ nói chi đến điều trị ung thư. Lúc trước còn có ít tiền dành dụm, con cái và bà con xóm giềng cho thêm mới trang trải được. Nhưng bây giờ số tiền đã vượt mức chi trả, nhà cũng chẳng còn gì, con thì đứa nào cũng nghèo. Nợ nần người ta chưa trả được, túng quẫn quá chắc tôi cũng bán cặp bò thôi. Nhưng nó ốm yếu thế không biết có được giá, từ ngày ổng nằm viện bò cũng chẳng được chăm tốt”.

Nhìn sang cô con gái đầu không may bị thiểu năng, bà Mai nghẹn ngào: “Nhìn nó lớn thế chứ như con nít, quét được cái nhà đã may. Bác gái (chị ông Anh-PV) bị tâm thần và khuyết tật nặng nên phải dùng thuốc thường xuyên, thêm mẹ già yếu, bây giờ mà ổng có mệnh hệ gì chắc chúng tôi không sống nổi. Chỉ mong có người thương tình giúp đỡ để ổng điều trị, hết bệnh còn về phụ vợ lo cho gia đình, chứ mình tôi thì không sao kham hết”.

Thấu hiểu với hoàn cảnh gia đình, bà Phạm Thị Bích Khuyên (hàng xóm ông Hà Đức Anh) cho biết: “Ai ở đây cũng biết và thông cảm với hoàn cảnh nhà ông Anh. Hoàn cảnh ông Anh rất khốn khổ, bây giờ 4 người đều bệnh tật không biết làm sao mà sống nổi đây. Trước ổng khỏe mạnh còn lo được cho gia đình, bây giờ ông Anh nằm đó chi phí điều trị đắt đỏ gia đình khó mà kham được. Bà con làng xóm cũng thông cảm, hỗ trợ người chút ít nhưng cũng như muối bỏ bể. Hy vọng có nhiều mạnh thường quân thương tình giúp đỡ để ông Anh có tiền điều trị, tiếp tục lo cho gia đình”.

Ông Nguyễn Văn Cam - Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Điện Thắng Nam - cho biết: “Hoàn cảnh ông Hà Đức Anh rất bi đát, ông là trụ cột chính trong gia đình có 3 người bệnh. Nay ông Anh mắc bệnh ung thư gan nhưng hoàn cảnh quá túng quẫn, số tiền mọi người ủng hộ, giúp đỡ cũng gần hết, nếu không có tiền tiếp tục điều trị tính mạng ông khó lòng đảm bảo. Chính quyền và người dân cũng cố gắng giúp đỡ nhưng cũng chẳng được nhiều so với chi phí điều trị đắt đỏ của ông. Hy vọng các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để ông vượt qua khó khăn”.

