Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 7 năm 2017

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp Ms2600; MS2602; Ms2603; Ms2605 (Mỗi h/c 2,000,000 đ); MS2601; MS2604; MS2606; Ms2607 (Mỗi /c 1,000, 000 đ)

Tham gia ủng hộ: Mã số 2602: Chị Trần Thị Duyên (xóm 7, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: PhuongTran - Điện thoại: 0917926659

Tham gia ủng hộ: Mã số 2602: Chị Trần Thị Duyên (xóm 7, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ĐT: 01689.174.909 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Du - Điện thoại: 0906043882

Tham gia ủng hộ: Mã số 2602: Chị Trần Thị Duyên (xóm 7, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ĐT: 01689.174.909 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Hằng - Điện thoại: 0947483377

Tham gia ủng hộ: Mã số 2602: Chị Trần Thị Duyên - Nghệ An - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Phan Tấn Phong - Điện thoại: 0904645694

Tham gia ủng hộ: 1. Mã số 2602: Chị Trần Thị Duyên (xóm 7, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Trần Thị Thu Thảo - Điện thoại: 01283231698

Tham gia ủng hộ: MS2603 - be Na: mong con som duoc phau thuat & binh phuc - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Chieu Anh - Điện thoại: 0903982231

Nguyễn Phương Sơn (khối 4B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) giúp đỡ 5 trường hợp: MS 2602, MS 2601, MS 2600, MS 2599, MS 2598 (mỗi trường hợp 100.000đ)

DO QUYNH ANH GIUP MS 2601

NGUYEN THI MY DIEU GIUP MS 2599

NGUYEN THI MY DIEU GIUP MS 2602

DO PHUONG HA IGUP MS 2601

TO THI KIM PHU GIUP MS 2602

DO THI THU GIUP MS 2601

DO MINH HOAN GIUP MS 2601

PHAN THI MY HANH GIUP MS 2602

DO QUANG HOP GIUP MS 2595

THAN TIEN GIUP MS 2602

LE HOAI AN GIUP MS 2599

LE HOAI AN GIUP MS 2601

LE THI BICH AN GIUP MS 2595

LE THI BICH AN GIUP MS 2602

CHAU LE MY AN GIUP MS 2601

ON VINH THANH GIUP MS 2595

ON NHA UYEN GIUP MS 2600

ON NHA UYEN GIUP MS 2601

DO HUU MUOI GIUP MS 2603

AN THI HOA IGUP MS 2603

BE CHAU NHI GIUP MS 2602

DO THI TUYET HUONG GIUP MS 2603

DO HUU THONG GIUP MS 2602

ON NHA UYEN GIUP MS 2599

DO THANH TRANG GIUP MS 2601

DO DANH KHOA GIUP MS 2602

DO DANH KHOA GIUP MS 2603

BE CHAU NHI GIUP MS 2600

BE CHAU NHI GIUP MS 2601

DO PHUONG DUNG GIUP MS 2603

DO HUU HOANG GIUP MS 2600

DO HUU HOANG GIUP MS 2583

DO HUU HOANG GIUP MS 2603

DO THUY NGA GIUP MS 2601

DO THUY DUONG GIUP MS 2603

DO THI PHUONG DUNG GIUP MS 2603

DO NGUYET ANH GIUP MS 2603

DO DANG THUY GIUP MS 2603

DO HONG TRANG GIUP MS 2603

PHAM DO THUC ANH, PHAM MINH QUAN, PHAM QUOC BAO GIUP MS 2603

GIA PHUC AN SINH GIUP MS 2603

NGUYEN THI THANH AN GIUP MS 2603

THAN ANH DUC GIUP MS 2603

NGUYEN THI BE IGUP MS 2472

NGUYEN THI BE IGUP MS 2602

AN NGOC TUAN GIUP MS 2597 DEN 2603.

LE THI TO OANH GIUP MS 2603, 2602

DO LAM ANH GIUP MS 2603

DO ANH TUAN GIUP MS 2602

TON THAT HIEU GIUP MS 2603

DO THUY NGA GIUP MS 2604

BE THI BANG GIUP MS 2603

HUYNH THI XUAN MY GIUP MS 2603

TO QUANG DUY GIUP MS 2603

12/7/2017

BE XUAN AN VAN AN KHOA QUY GIUP MS 2602