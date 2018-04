Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 4 năm 2018

Tham gia ủng hộ: 2864, 2865, 2866, 2867 - Số tiền: 4.000.000 đ - Họ tên: An - Điện thoại: 01224592702

Tham gia ủng hộ: Mã số 2876: Em: Mạc Thị Hồng (Bản Tín Pú, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) -- Mã số 2869: Chị Nguyễn Thị Túc (thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) -- Mã số 2870: Bà Trần Thị Xia, ngụ ấp Thành Tấn, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. -- Mã số 2877: Bà Đặng Thị Ngon, ngụ ấp Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. - Số tiền: 600.000 đ - Họ tên: Tin Tran - Điện thoại: 0984890768

Tham gia ủng hộ: MS 2876: be Lu Viet Hung` - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: CTMT - Điện thoại: 0912378990

Tham gia ủng hộ: Mã số 2875: Bà Lê Thị Mỹ Hiền (mẹ bệnh nhân Hồng Liễu) khoa Chấn thương Chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM Điện thoại: 0977057708 Hoặc anh Nguyễn Văn Tùng (chồng chị Liễu), ấp An Lộc, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Điện thoại: 0909818552 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: long - Điện thoại: 0932325359

Tham gia ủng hộ: Mã số 2867: Anh Phan Văn Vũ (thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: DO THI THOM - Điện thoại: 0988907224

Tham gia ủng hộ: Mã số 2876: Em: Mạc Thị Hồng (Bản Tín Pú, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) Số ĐT: 01695.860.954 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nhat Khoa - Điện thoại: 0912390254

Tham gia ủng hộ: MS 2880 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: My Thuy - Điện thoại: 0908222942

Tham gia ủng hộ: MS 2880: 200 ngàn, MS: 2878: 300 ngàn - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Ngo Thi My Lan - Điện thoại: 0909179997

Tham gia ủng hộ: Mã số 2880: Bà Nguyễn Thị Hương: Đồn 19, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Tra My - Điện thoại: 0986171793

Tham gia ủng hộ: Mã số 2878: Chị Nguyễn Thị Gấm, tại thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Tra My - Điện thoại: 0986171793

Tham gia ủng hộ: Mã số 2876: Em: Mạc Thị Hồng (Bản Tín Pú, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Tra My - Điện thoại: 0986171793

Nguyễn Phương Sơn (khối 4B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) giúp đỡ mã số 2875

TO MINH DUC GIUP MS 2870

DO KIEU OANH GIUP MS 2869

TRAN HUYNH THE VU GIUP MS 2867

GD AN NGA GIUP MS 2867

TAO THE 12A 98-01 LAM SON THANH HOA GIUP MS 2867

LUYEN THI AN HA GIUP MS 2867

DO THI SONG HA IGUP MS 2872

NGUYEN PHUC AN GIUP MS 2873

NGUYEN PHUC AN GIUP MS 2874

DAO AN NHI GIUP MS 2867

NGUYEN HA MY GIUP MS 2867

TO NGAN HA GIUP MS 2867

DO MINH HIEN GIUP MS 2869

VU THE ANH GIUP MS 2867

BE DANH SAN GIUP MS 2867

LE THI MY HIEN GIUP MS 2875

NGUYEN THE HANG GIUP MS 2875

HO MY LINH GIUP MS 2876

VU THI THUY AN GIUP MS 2876

NGUYEN THE HIEU GIUP MS 2869

BAN DO GIUP MS 2867

BAN DO GIUP MS 2873

CHAU NGUYEN HUY HOANG VA BO ME GIUP MS 2867

TO THI MINH PHUONG GIUP MS 2867

THAI THI MY TRUC GIUP MS 2867

DO THU HA GIUP MS 2869, 2872

LAM MY HA GIUP MS 2873

LAM MY HA GIUP MS 2875

CAO THI MY HUE GIUP MS 2876

LAM MY HA GIUP MS 2876

DO THUY NGA GIUP MS 2871

NGUYEN THI NGOC MY GIUP MS 2851

VO HONG AN GIUP MS 2867

DO THI MINH PHUONG GIUP MS 2867

TO MINH NHAT GIUP MS 2859

TO MINH NHAT GIUP MS 2861

TO MINH NHAT GIUP MS 2865

TO MINH NHAT GIUP MS 2872

TRAN THI MY AI GIUP MS 2867

DO THI THANH HIEN GIUP MS 2876

DO ANH TUAN GIUP MS 2877

LA THI BICH LAM, DIEP DO GIUP QNA

TRUONG DIEU MY GIUP MS 2867

TO THANH HUNG GIUP MS 2876

NGUYEN AN TAM GIUP MS 2876

DO THI MINH NGUYET GIUP MS 2876

DO THI NGOC VAN GIUP MS 2877

DO TRUN GDUC GIUP MS 2877

GIA DINH BE MEO VA GAU GIUP MS 2871

GIA DINH BE MEO VA GAU GIUP MS 2867

GIA DINH BE MEO VA GAU GIUP MS 2873

TRIEU THI MY HANH GIUP MS 2877

TRIEU THI MY HANH GIUP MS 2876

TRIEU THI MY HANH GIUP MS 2874

TRIEU THI MY HANH GIUP MS 2875

LOI QUOC AN GIUP QNA

3/4/2018

KIEU MY HANH, BE TUNG, BE TAO GIUP MS 2854