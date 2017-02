Đáng thương cô bé lớp 8 mỗi ngày vượt 18 km đường rừng để đến trường

Em Bùi Thị Kiều Trang, hiện đang học lớp 8, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Nhà Trang ở tận trong vìa rừng sâu. Hàng ngày đến lớp em phải đi bộ cả hai chiều là 18km. Muốn đi đường gần hơn, em phải cùng các bạn mạo hiểm tự chèo thuyền đến trường, nhưng nguy hiểm sông nước luôn rình rập các em.

Nhà của Trang thuộc diện hộ nghèo nhất trong xóm, bố là Bùi Văn Út bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ là Bùi Thị Luân rất gầy yếu vì phải lao động quá sức để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng và nuôi con đi học. Nghèo khó là vậy nhưng năm nào em Trang cũng là học sinh xuất sắc toàn diện, là liên đội trưởng của nhà trường, đặc biệt tháng 12/2016, Bùi Thị Kiều Trang đã đạt thành tich tiêu biểu trong phong trào thi đua " Người tốt việc tốt" được vinh dự đi báo cáo điển hình do Sở giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình tổ chức và được báo công với Bác.

Phóng viên báo Dân trí cùng cô Phạm Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 8, Trường PTDTBT THCS Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình phải vượt vài chục km đường gập gềnh khó đi, tiếp theo phải qua một chuyến thuyền nhỏ và đi bộ qua những con đường mòn vào vìa rừng để đến thăm nhà Trang.

Bố mẹ của Trang với mái tóc bạc xơ xác, dáng người gầy gò và khuôn mặt già nua đến khó tin, cộng với căn nhà sàn đã cũ nhưng vẫn còn đang dang dở chưa hoàn thiện xong, chỉ bằng ý thôi chúng tôi đã thấu hiểu gia đình này gian khổ, khó khăn đến mức độ nào.

Biết nhà báo và cô giáo chủ nhiệm lớp của con gái đến chơi, bố mẹ Trang mừng lắm. Anh Bùi Văn Út đang nằm cố gắng gượng dậy nhưng không nổi, bởi trước đó vài ngày anh bị bệnh viện trả về vì bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Hỏi chuyện, anh Út thều thào kể: "Trước đây còn khỏe tôi thường đi làm phụ xây ở tận Thái Nguyên, Hà Nội, đi làm cũng vất vả bấp bênh, khi nào chủ có tiền thì trả lương, khi chủ không có tiền thì xù luôn, ngay đến bây giờ bị bệnh tật nhưng cũng không đòi được tiền công lao động, bây giờ cũng chả biết chủ ở đâu mà đòi".

Vừa đau gan, vừa rét, anh Út nhăn nhó thều thào: "Bệnh của em thì không thể chữa được nữa rồi, em cầu khẩn được báo Dân trí và những người hảo tâm giúp cho em lợp lại cái nhà nhỏ để vợ con em đỡ khổ, giúp cho con em được ăn học như người ta, nói chưa hết lời anh Út bật khóc nức nở không ra tiếng".

Trong nhà anh chẳng có vật dụng gì đáng giá. Cái bếp của gia đình được che tạm bằng mấy phên nứa, bồ hóng bám đen kịt, vài cái xoong nồi để chỏng trơ, cảm giáci lạnh tanh không hề có hơi ấm giống như tương lai u ám của cả gia đình.

Chị Bùi Thị Luân, mặt lúc nào cũng nhìn xuống đất nói lý nhí: "Anh ý đi làm biền biệt thi thoảng gửi về được ít tiền chẳng đáng là bao. Em ở nhà phải đi trồng xả, đất bạc mầu xả tàn lụi bán trả được không đáng kể. Nói thật với anh nhiều khi mấy mẹ con ở nhà em phải ăn bữa no bữa đói, gom góp được một ít tiền để trả nợ và nuôi 2 đứa con đi học. Đùng một cái chồng em đổ bệnh thế là tiền của anh ý lại chữa bệnh cho anh không đủ, tiền hết rồi bệnh càng nặng thêm, đành phải đưa về nhà nằm chờ thôi". Nói rồi chị nuốt nước mắt vào trong.

Căn nhà sàn gió đông lạnh lùa vào tứ phía, bởi vách bưng thưa thớt, sàn nhà bằng bương ọp ẹp, chúng tôi cảm nhận rõ sự lạnh giá. May ra chỉ có những tờ Giấy khen của cháu Trang về thành tích học tập treo trên vách làm ấm lòng cha mẹ. Số lượng giấy khen ngày càng nhiều lên sau mỗi năm học, nó góp phần che kín những khoảng trống trên vách nhà. Đó là động lực để chị lao động, là động lực để anh cố tồn tại đến ngày hôm nay.

Bùi Thị Kiều Trang, sinh ngày 18/06/2003, là học sinh lớp 8, Trường PTDTBT THCS Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình; Cháu có tinh thần vượt khó trong học tập, Trang có hạnh kiểm tốt, trong nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện, là liên đội trưởng của nhà trường. Năm học 2016 em Bùi Thị Kiều Trang dự báo cáo điển hình ở tỉnh Hòa Bình và được vinh dự báo công trên tượng đài Bác Hồ. Ngoài học tập tốt Trang còn tham gia tốt các hoạt động xã hội, hoạt động đoàn thể. Học tập và hoạt động tốt là vậy nhưng khuôn mặt và ánh mắt của Trang lúc nào cũng đọng nét buồn sâu thẳm.

Tâm sự về thành tích học tập của Trang, tưởng rằng cháu sẽ vui hào hứng kể thành tích, nhưng Trang chỉ thở dài nhè nhẹ và trả lời: "Thành tích học giỏi thì có nhưng cũng chẳng để làm gì bác ạ, vì chỉ hết năm nay là cháu thất học mất rồi", nói xong mắt cháu rưng rưng rơi lệ.

Tôi hiểu rằng học hết Phổ thông cơ sở cháu Trang có nguy cơ phải nghỉ học bởi gia đình trang sẽ không thể có điều kiện thoát nghèo, để có tiền trang trải cho trang theo học phổ thông trung học.

Cô Trần Thị Thanh Hiền - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Thung Nai và cô Phạm Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp em Trang bày tỏ: "Chỉ hết kỳ I năm học này là em Trang có nguy cơ thất học bởi nhà nghèo gia đình em sẽ không thể còn có điều kiện để cho em đến trường theo học nữa. Học PTCS từ trước tới nay nhà trường liên tục tạo điều kiện giúp đỡ, lên cấp III - PTTH thì không thể. Chính vì vậy tôi mới viết đơn đề nghị đến các cấp chính quyền, bạn đọc báo Dân trí quan tâm giúp đỡ em, tiếp thêm sức mạnh cho em Trang, để em có đủ điều kiện tiếp tục theo học hết kỳ II của PTCS và tiến tới PTTH"

Trao đổi vỡi chính quyền cơ sở; Bà Bùi Thị Luyến – Phó chủ tịch UBND xã Thung Nai huyên Cao Phong tỉnh Hòa Bình xác nhận; gia đình ông Bùi Văn Út bà Bùi Thị Luân ở xóm Tiện xã Thung Nai là hộ rất chăm chỉ làm ăn bằng sức lao động. Chồng làm thuê, vợ làm nương, do trình độ học vấn không cao, không biết cách làm cho nên không hiệu quả vì vậy vào diện hộ nghèo đã nhiều năm nay. Anh Út hiện tại bị ung thư gan giai đoạn cuối, vì vậy gia đình này không thể có cơ hội thoát nghèo. Bà Phó chủ tịch UBND xã mong muốn được các nhà hảo tâm thực hiện "lá lành đùm lá rách hỗ trợ gia đình anh Út để cháu Trang có cơ hội học hết Phổ thông trung học".

