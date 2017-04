Chàng thanh niên gặp nạn khi đang chở hàng từ thiện phải nằm liệt giường

Gặp lại em Lê Thị Thủy (vợ của em Trần Văn Chiến) nhân vật trong bài viết: “Đang chở hàng từ thiện, chàng thanh niên bất ngờ gặp nạn thập tử nhất sinh” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 26/1/2017, chúng tôi không khỏi lo lắng trước những tâm sự của em.

Sau 1 thời gian dài điều trị tại bệnh viện Việt Đức, đến nay Chiến đã tỉnh và nhận biết được mọi thứ, nhưng chân tay bị co rút nhiều không cử động được vì vậy mà mọi sinh hoạt phải nhờ người khác làm hộ. Gạt nước mắt, Thủy cho biết: “Để chạy chữa cho anh trong suốt thời gian ở viện, nhà em đã nợ lên đến gần 400 triệu đồng rồi chị ạ. Số tiền quá lớn, giờ cũng không thể vay thêm ai được nên bác sĩ bảo cho anh đến viện tâp phục hồi chức năng nhưng em không lo được nữa chị ạ”.

Sau tai nạn ở đèo Pha Đin hồi tháng 1/2017, Chiến được đưa về nhà chị gái chăm sóc với những hậu quả nặng nề.

Chân tay em bị co rút, em không thể tự đi lại, ăn uống hay vệ sinh cá nhân được

Như Dân trí đã đăng tin trước đó, ngày 15/1 chiếc xe tải do Chiến điều khiển đang chở chuyến hàng từ thiện lên Tuần Giáo – Điện Biên, khi đi qua đoạn cầu Háng Tầu 2, trên đèo Pha Đin thì do mất lái nên đã lao vào vách núi. Trên xe lúc đó có 3 người, khi phát hiện ra xe có vấn đề không ổn, Chiến đã hô hai em Minh và Linh lùi lại phía sau cho an toàn để một mình cầm lái. Kết quả, sau vụ tai nạn Chiến bị chấn thương cột sống cổ, liệt tuỷ hoàn toàn nên hậu quả vô cùng nặng nề.

Sau thời gian nằm cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, em được chuyển về bệnh viện đa khoa Đức Giang (Long Biên – Hà Nội) và cũng nằm ở phòng điều trị đặc biệt một thời gian dài. Theo thông tin gia đình cho biết, thời điểm đó em cũng liên tục cấp cứu vì sặc đờm và vẫn thở máy. Chi phí cho việc điều trị lúc bấy giờ cũng lên đến gần 1 triệu/ ngày nên cả nhà không còn khả năng xoay sở. Sau khi rút được ống để tự thở, Chiến được đưa về nhà chị gái ở Trâu Quỳ, Gia Lâm để tiện việc chăm sóc và đưa vào viện khi cần kíp.

Để chăm chồng, Thủy phải nhờ ông bà chăm 2 con nhỏ ở trong quê.

Vì phải ở lại ngoài này chăm sóc chồng nên bản thân Thủy không làm được việc gì cả, hai con thì còn nhỏ (con gái đầu hơn 3 tuổi, con trai thứ 2 mới 17 tháng) phải để ông bà chăm ở trong quê. Tính mạng của chồng đã giữ lại được nhưng tình trạng nặng nề khiến cho em đã khó khăn nay lại càng kiệt quệ. Em tâm sự muốn đưa chồng đến viện tập phục hồi chức năng với hi vọng anh sẽ đi lại được nhưng kinh tế không có nên đành chịu vậy.

“Chân tay anh ấy cứ co rút hết cả vào nhất là vào buổi đêm chị ạ. Thời gian này anh nhà em còn bị đau bụng nhiều nữa nhưng em cũng chưa cho đi khám được xem có bị làm sao không. Sau tai nạn, anh ấy nhiều khi suy nghĩ tiêu cực lắm, toàn nói với em là để anh ấy chết đi cho mẹ con đỡ vất vả. Mỗi lần nghe như thế, em chẳng còn tâm trí nào cả chị ạ”.

Chiếc xe do Chiến điều khiển khi đang chở hàng từ thiện gặp nạn ở đèo Pha Đin ngày 15/1/2017.

Sau tai nạn, Chiến bị liệt tủy sống, chân tay cô rút không đi lại được. Em cần đến bệnh viện tập phục hồi chức năng nhưng kiệt quệ không vay ai tiếp được tiền.

Tiếp tục câu chuyện của mình, Thủy gạt ngang dòng nước mắt. Bất lực, đau đớn có lúc em tưởng chừng mình cũng không thể trụ được nhưng nhìn ánh mắt của hai đứa con thơ thèm khát bố, em lại tự vận động mình phải cố gắng. Chồng không may gặp nạn, em lại càng thương và cố dặn lòng phải gắng hơn nữa cùng hi vọng mong manh 1 ngày không xa chồng sẽ khỏe trở lại.

Qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí, Thủy nhận được số tiền bạn đọc giúp đỡ.

Nói về sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí trong thời gian qua, Thủy cho biết em đã nhận trực tiếp 1 số tiền của mọi người giúp nên cũng trang trải được một phần. Bên cạnh đó có nhiều người gọi điện, hỏi thăm và động viên nên tinh thần cả gia đình cũng đỡ hơn nhiều. Bản thân Chiến cũng biết có nhiều các cô, chú anh chị gọi điện thăm hỏi nên cũng là động lực phấn đấu để cải thiện tình trạng của mình. Tuy vậy nhưng trước mắt, em còn quá nhiều những khó khăn khiến cho mọi người đều lo lắng và ái ngại. Chẳng còn có thể vay ai được tiền để đến viện nữa khiến em đang tắt dần hi vọng sẽ được bình phục trong thời gian không xa nữa.

Phạm Oanh