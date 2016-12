6 năm chống chọi với căn bệnh ung thư của cô gái 17 tuổi

Em Đỗ Thị Mai Linh (sinh năm 1999) là con gái đầu của anh Đỗ Đức Thảo (sinh năm 1978), ngụ tại nhà số 209 thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

17 tuổi nhưng Mai Linh đã sống chung với căn bệnh ung thư hệ tạo huyết (bạch cầu dạng lympho) suốt cả 6 năm qua. Em phát bệnh từ năm 2010 nhưng em vẫn cố gắng duy trì việc học tập. Những ngày ở viện truyền thuốc, để không bị hụt kiến thức, Mai Linh theo học tại lớp học tình thương do các tình nguyện viên tổ chức ngay trong bệnh viện. Những ngày về nhà thì em đi học bình thường tại trường. Hiện nay em đang theo đuổi chương trình học lớp 11 tại trường THPT Nguyễn Khuyến (xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) như bao bạn bè cùng trang lứa.

Linh bảo, em muốn học tốt để sau này làm phóng viên, để kể lại cho mọi người nghe những câu chuyện đau đớn mà kiên cường của chính em, của những bệnh nhân đã, đang cùng chống chọi với căn bệnh ung thư như em. Và em muốn kể những câu chuyện xúc động của những người cha, người mẹ đã hy sinh tất cả để theo con suốt nhiều năm trường trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo này...

Sau 4 năm điều trị, năm 2015, Linh được chuyển sang giai đoạn duy trì. Ngỡ đâu căn bệnh đã buông tha Linh để em có thể đi tiếp trên con đường thực hiện ước mơ của cuộc đời mình. Trớ trêu thay, mấy tháng gần đây căn bệnh ung thư máu của em tái phát trở lại và tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn đợt phát bệnh lần trước, sự sống của em thêm nguy kịch. Đến tháng 8/2016, em phải nhập viện trở lại vì bệnh tái phát. Chỉ sau 1 tháng điều trị, da em bắt đầu xanh xao, xạm lại, nhiều vùng da phù lên như chứa nước, cơ thể bắt đầu suy thoái, không thể vận động như xưa và việc học đành dừng lại...

Còn gia đình em, sau 4 năm cùng nhau gồng gánh chi phí chữa trị cho Mai Linh, cha mẹ em đã bán hết gia sản tích cóp bao nhiêu năm qua. Tài chính gia đình kiệt quệ, khó khăn chồng chất cộng thêm nhiều lý do khác, cha mẹ của em đã chia tay.

Hiện Mai Linh ở cùng cha. Anh Đức Thảo cũng không có nghề nghiệp ổn định mà chỉ đi làm thuê, chủ yếu là bốc vác thuê để kiếm ngày vài trăm ngàn đồng lo chi phí thuốc thang cho con.

Anh bảo: “Gia đình khánh kiệt, hôn nhân tan vỡ, cuộc sống bế tắc và công việc nặng nhọc khiến tôi nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhìn con bé tôi lại nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, không thể buông xuôi...”.

“Hiện tại em thấy rất mệt và thở không nổi nữa. Em cứ bị thiếu máu suốt, rồi lại sốt cao không hạ, hay ngất xỉu. Nhiều lúc đang đi em lại ngất xỉu, cơ thể thì mềm nhũn ra, chỉ đi đứng thôi cũng khiến em đau khắp mình mẩy chân tay. Có những hôm sốt cao quá, em nằm bất động, không nhúc nhích được cũng không dám nói ba nghe vì sợ ba lo. Em sợ mình phải... chết!”, cô gái trẻ tâm sự.

Theo bác sĩ Xuân Huy, bác sĩ điều trị cho Mai Linh thì do trường hợp của em là tái lại nên khả năng dẫn đến nguy kịch rất cao. Hiện tại máu em đã tuột cả 3 dòng, phải truyền hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu liên tục mới có thể ổn định máu để vào hoá chất điều trị tiếp tục.

Do bệnh mãn tính nên ngay từ đầu gia đình đã lo bảo hiểm y tế cho Linh. Tuy nhiên, để điều trị căn bệnh bạch cầu dạng lympho này Linh phải sử dụng rất nhiều loại thuốc đắt tiền ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Chưa kể mỗi lúc em bị thuốc hành kiệt quệ phải sử dụng các loại thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng đắt tiền để bồi bổ... Chi phí chữa trị “căn bệnh nhà giàu” đang đè nặng trên đôi vai người cha nghèo lam lũ.

"Mỗi tháng chi phí chữa bệnh sau khi trừ bảo hiểm của em tốn hết gần 7 triệu. Có những đợt em mệt quá, phải vô máu và thuốc nhiều thì chi phí lên đến 10 triệu. Ba em giờ phải bốc vác thêm đến khuya mới đủ tiền cho em lo cho em. Lúc trước gia đình em có của ăn của để nhưng từ khi em bị bệnh thì mọi thứ đã không cánh mà bay... ", Linh ngoảnh mặt cố giấu đi đôi mắt đỏ ngần ngật nước như sợ tôi bắt gặp em đang khóc.

Ông Tô Huy Mao, thôn trưởng thôn 8, xã Long Hưng xác nhận hoàn cảnh gia đình em Mai Linh là rất khó khăn, bệnh tật đeo đẳng nhiều năm nay. Ông nói: “Kính mong các tổ chức, mạnh thường quân tạo điều kiện giúp đỡ cháu Linh vượt qua lúc khó khăn này!”.

"Thầy cô bạn bè hay đến thăm động viên em, mong cho em mau khoẻ để đi học lại. Nhưng với diễn biến bệnh và gia cảnh nhà em như vầy, không biết em có thể tiếp tục ước mơ trở thành phóng viên được không nữa...”, Linh chia sẻ trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2397: Em Đỗ Thị Mai Linh

Địa chỉ: Nhà 209 thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

(hiện bé Mai Linh đang điều trị tại khoa Nội 2, BV Ung Bướu TPHCM)

Điện thoại: 01666.460.227 (gặp Mai Linh hoặc anh Đức Thảo)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VNDtại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USDtại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269