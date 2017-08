Tử vong sau khi ăn thịt cóc chữa ung thư

Theo thông tin của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai ( Sở Y tế tỉnh Lào Cai) chiều ngày 9/8 : Ngày 6/8/2017 tại nhà riêng, sau khi ăn món thịt cóc chữa bệnh ung thư, bà Nguyễn Thị N. có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, khó thở, tím tái.

Vào hồi 7h20 cùng ngày hàng xóm phát hiện và ngay lập tức đưa bà N. tới một phòng khám tư điều trị. Tuy nhiên đến 10h30 ngày 6/8/2017 nạn nhân đã tử vong.

Qua kết quả điều tra của Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên ( tỉnh Lào Cai) và Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai nhận định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm xảy ra đối với bà Nguyễn Thị N. là do độc tố tự nhiên có trong gan và trứng cóc. Điều này cho thấy trong nhân dân vẫn còn có những trường hợp nhận thức chưa đầy đủ về an toàn thực phẩm khi cho rằng có thể sử dụng gan, trứng cóc để chữa bệnh, nhất là bệnh ung thư.

Qua sự việc đáng tiếc nêu trên và để phòng tránh ngộ độc thực phẩm do ăn thịt cóc chữa bệnh, tránh những trường hợp tử vong đáng tiếc như bà N., Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân như sau: Tuyệt đối không ăn cóc tía (cóc có mắt màu đỏ), không ăn cóc sống. Chế biến thịt cóc phải theo đúng trình tự để an toàn gồm cắt bỏ đầu dưới hai tuyến mang tai, chặt 4 bàn chân; lột da trong chậu nước; khoét bỏ hậu môn, loại bỏ hết ruột, trứng, gan, mật; rửa sạch nhiều lần dưới vòi nước sạch. Tuyệt đối không chế biến ruột, trứng, gan, mật để ăn. Chỉ lấy thịt, xương cóc để chế biến thành thực phẩm.

