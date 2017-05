Bắt vụ vận chuyển chim không giấy tờ bốc mùi trên xe khách

Hàng trăm con chim không rõ nguồn gốc đã bị CSGT phát hiện.

Chiều 3/5, Trung tá Cao Viết Tuấn - Trạm phó Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, vụ việc được Tổ công tác của trạm thực hiện vào lúc 22h30', ngày 2/5/2017, tại km418 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Vào thời gian đó, Tổ công tác của trạm CSGT Diễn Châu tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 38B - 010.49, do Nguyễn Văn Huy, (SN 1963, thường trú Nhân Hiền, Hợp Đức, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Số lượng chim chết đã bốc mùi do Trạm CSGT Diễn Châu bắt giữ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 220 cá thể chim các loại có trọng lượng 80kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất được giấy tờ kiểm dịch chứng minh nguồn gốc. Điều đáng nói, trong số đó có 50 cá thể chim đã qua giết mổ bốc mùi hôi thối và 170 cá thể chim còn sống. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ và chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày (3/5), thượng uý Lê Sỹ Hoàng Trung - Phó đội trưởng Đội CSGT 1-46 (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) cho biết, vào lúc 9h45', ngày 2/5, tổ công tác của đội đã bắt giữ xe xe tải mang biển kiểm soát 38C-002.83, do Nguyễn Văn Cường (SN 1970, trú xóm 7, Nghi Phú, TP Vinh) điều khiển, chở theo gần 50 kg sản phẩm động vật (da bò) đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ.

Số lượng da bò bốc mùi do Đội CSGT 1-46 bắt giữ.

Tài xế khai đã thu mua số da bò nói trên tại huyện Nam Đàn để vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ. Tuy nhiên, trên đường đưa đi thì bị CSGT bắt giữ. Hiện tang vật và phương tiện đã bàn giao cho Trạm thú y huyện Nam Đàn xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phê