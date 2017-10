Vụ súng công an xã “cướp cò” làm thanh niên nguy kịch: Người nhà yêu cầu làm rõ

Gia Lai

Trao đổi qua điện thoại với Đại tá Đỗ Ngọc Viên, Trưởng công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết: “Hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra vụ nam thanh niên nguy kịch khi súng của công an xã “cướp cò”. Theo đó, trong vụ án này còn nhiều điểm chưa hợp lý, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh…”

Tiếp đó, chúng tôi đã tìm gặp anh Vũ Văn Mạnh (22 tuổi, công an viên thường trực xã Bờ Ngoong) để tìm hiểu thêm về vụ việc. Theo anh Mạnh kể lại: “Khi tôi đang nói chuyện với Sơn có nghe thấy tiếng cạch cạch nên quay sang thì thấy Hữu đang cầm súng. Thấy vậy tôi liền bảo Hữu bỏ súng xuống. Tuy nhiên, Hữu liền dí súng vào bên phải đầu mình. Tôi chưa kịp ngăn cản thì súng phát nổ, viên đạn găm đầu làm Hữu gục tại chỗ. Sau đó, tôi liền bế Hữu chạy lên trạm xá đồng thời liên hệ với người thân đưa Hữu đi viện…”.

Quán cà phê Uyên nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào 14h ngày 17/10, anh Phạm Ngọc Sơn (26 tuổi, Phó Công an xã Bờ Ngoong) cùng Mạnh đi giải quyết vụ đánh nhau tại thôn 16, xã Bờ Ngoong. Đến 16h, anh Sơn giao cho Mạnh 1 khẩu súng RG 88 (súng bắn đạn cao su) và 1 còng số 8 mang về cất vào tủ tại cơ quan. Tuy nhiên, Mạnh không mang về cơ quan mà để vào cốp xe máy của mình.

Khoảng 9h ngày 20/10, sau khi đi xử lý một vụ đánh nhau khác trên địa bàn xã, anh Mạnh không mang công cụ hỗ trợ về cất mà lại để trong cốp xe máy rồi đi nhậu tại quán cà phê Uyên đối diện UBND xã Bờ Ngoong. Trong cuộc nhậu có anh Lê Văn Hữu (20 tuổi, trú làng Kpó, xã Barmaih, huyện Chư Sê) và Lê Đoàn Trường Sơn (15 tuổi, trú thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) cùng tham gia.

Đến 23h30, khi cả 3 đang nhậu thì điện thoại của Hữu hết pin nên có hỏi Mạnh mượn cục sạc. Sau đó, Mạnh đưa chìa khóa xe máy của mình cho Hữu ra mở cốp xe, tiện tay Hữu cầm luôn khẩu súng RG 88 vào nhà.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Hậu ( 47 tuổi, cha của anh Hữu) cho biết, gia đình đã yêu cầu công an huyện Chư Sê làm rõ nguyên nhân vì sao súng của công an xã cướp cò và bắn trúng đầu con mình. Ông Hậu cũng thông tin thêm sau khi vụ việc xảy ra anh Hữu được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên do bị xuất huyết não nên anh Hữu được gia đình chuyển vào điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (Tp Hồ Chí Minh).

“Hữu đã được phẫu thuật gắp viên đạn ra ngoài tuy nhiên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi vẫn thấy nhiều điểm vô lý. Con tôi đang lành lặn, tâm trí bình thường chứ đâu phải ngây ngô mà tự lấy súng dí vào đầu mình để súng cướp cò.” Ông Hậu nói.

