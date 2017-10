Vụ nam thanh niên bị côn đồ bịt mặt truy sát: Xét xử tại quê các bị cáo

Hà Tĩnh:

Theo Giấy báo phiên tòa hình sự mà TAND huyện Đức Thọ gửi cho nạn nhân Liêm, phiên xét xử vào chiều ngày 30/10 có hai bị cáo là Trần Văn Vương và Đào Văn Cương.

Cả Vương và Cương bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ truy tố tội “Cố ý gây thương tích”.

Phiên tòa sơ thẩm này sẽ được tổ chức xét xử lưu động ngay tại xã Đức An, quê của hai bị cáo Vương và Cương.

Theo giấy báo phiên tòa xét xử vụ truy sát này của TAND huyện Đức Thọ, phiên tòa có 2 bị cáo bị đưa ra xét xử.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 20h tối 1/8/2017, khi đang ngồi ăn đồ nướng với bạn tại quán Family (tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ), anh Liêm đã bị nhóm thanh niên bịt mặt dùng dao tấn công.

Hai người bạn kịp thời chạy thoát, còn anh Liêm bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát, gục ngay tại chỗ.

Tổng cộng nạn nhân Liêm bị 11 vết đâm chém, trong đó có 3 vết thương sâu nằm ở lưng, chân. Nạn nhân được chuyển thẳng ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu, phẫu thuật và phải nằm viện điều trị dài ngày.

Nạn nhân Liêm lĩnh hàng loạt vết chém trên khắp cơ thể.

Bằng nghiệp vụ điều tra, ngay trong ngày hôm sau xẩy ra vụ truy sát, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã bắt khẩn cấp 4 nghi can, gồm Trần Văn Vương (SN 1992), Đào văn Cương (SN 1996), Trần Văn Lượng (SN 1994, cùng trú xã Đức An) và Phan Thế Cường, SN 1994, trú tại xã Đức Lâm.

2 ngày sau, 2 nghi can khác là Đào Viết Thanh (SN 1993) và Nguyễn Bảo Việt (SN 1997, cùng trú xã Đức An) đã ra trình diện cơ quan điều tra.

Hà Phương