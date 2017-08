Vụ Hoa hậu Phương Nga: Luật sư phản đối việc mở niêm phong vật chứng

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) là luật sư bào chữa cho bị can Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và bị can Nguyễn Đức Thùy Dung trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỉ đồng. Luật sư này vừa gửi kiến nghị khẩn cấp đến các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và TPHCM về việc điều tra viên có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án, xử lý vật chứng vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra bổ sung.

Trong đơn kiến nghị, luật sư Quynh nêu rõ: Ngày 28/7/2017, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC44) mời ông cùng những người liên quan đến chứng kiến việc mở niêm phong các chứng cứ có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, do những người tham gia tố tụng nộp cho TAND TPHCM và được niêm phong tại tòa, trong đó có 5 bức thư viết trên túi nilong qua lại giữa bị can Dung và nhân chứng Lữ Minh Nghĩa.

Hoa hậu Phương Nga ký vào biên bản niêm phong chứng cứ.

Luật sư Quynh kiểm tra những bức thư thông cung.

Theo luật sư Quynh, ông không đồng ý việc PC44 mở niêm phong các chứng cứ này. Bởi các nội dung thông cung có dấu hiệu tham gia của điều tra viên và cán bộ quản giáo. Đây là dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm được quy định tại chương XXII - bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Theo thẩm quyền điều tra một số loại tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ tư pháp, thuộc thẩm quyền của Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao, quy định tại điều 110 bộ luật Tố tụng hình sự. Việc PC44 mở chứng cứ có dấu hiệu thông cung là có dấu hiệu điều tra không khách quan, tiếp tục xâm phạm hoạt động tư pháp.

Lãnh đạo PC44 cho biết, cơ quan điều tra đang làm các thủ tục cần thiết để điều tra bổ sung theo các yêu cầu của TAND TPHCM, trong đó có yêu cầu có hay không hành vi vi phạm hoạt động tư pháp, vì vậy điều tra viên mở niêm phong để làm rõ là phù hợp.

Điều tra viên cao cấp Nguyễn Nhứt (cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao) cho biết, việc PC44 mở niêm phong vật chứng để làm rõ các yêu cầu của TAND TPHCM là đúng thủ tục.

“Sau khi mở niêm phong vật chứng, điều tra làm rõ, nhận thấy vụ án có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp thì PC44 sẽ đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp ra quyết định chuyển vụ án cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra theo điều 116 bộ luật Tố tụng hình sự”, ông Nhứt nói.

Trước đó, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao cũng có công văn đề nghị PC44 cung cấp tài liệu, chứng cứ trong vụ án, liên quan đến dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Sau đó, PC44 có văn bản phản hồi, hồ sơ đang được điều tra bổ sung theo yêu cầu của tòa án nên chưa thể cung cấp.

Trước đó tại phiên tòa ngày 29/6, bị cáo Dung khẳng định tất cả lá thư viết trên nilong nộp cho HĐXX là do mình viết. Túi nilong là bị cáo lấy từ những lần mua thức ăn, sau đó bị cáo dùng chỉ cắt giấy nilong cho thành tờ giấy A4, tiếp đó bị cáo dùng cây bàn chải đánh răng bẻ làm đôi để viết chữ. Sau khi bị cáo viết thư xong thì bị cáo xếp lại ngay ngắn bỏ vào lỗ gió sáng hôm sau thì điều tra viên tên Nghĩa tới lấy và đưa ra ngoài.

Còn khi bị cáo nhận được thư thì điều tra viên tên Nghĩa gọi bị cáo Dung ra chỗ thông gió để nói chuyện từ 10-15 phút và đưa thư cho bị cáo. Khi bị cáo viết thư và nhận thư, những người trong phòng giam đều biết nên bị cáo không cần phải giấu những lá thư này.

Xuân Duy