Truy tìm đối tượng cầm dao đuổi chém người, gây náo loạn chợ

Vĩnh Long:

Lực lượng công an có mặt hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 9/2, anh Mai Văn Linh (SN 1980, ngụ ấp Phú Bình, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đang điều khiển xe mô tô biển số 64F8–6958 lưu thông trên QL1 thì bất ngờ có một nam thanh niên chạy xe mô tô hiệu Exciter màu vàng chạy đến hỏi “mày phải tên Linh không”.

Nam thanh niên điều khiển Exciter màu vàng được camera ghi hình lại.

Có người hỏi đúng tên mình nên anh Linh đáp “phải”. Vừa dứt lời, nam thanh niên cầm lái chiếc mô tô hiệu Exciter định vượt lên chặn xe anh Linh lại. Tuy nhiên, anh Linh đã kịp thời tăng ga bỏ chạy vào một chợ ven đường thuộc xã Lộc Hòa (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thì xe trượt ngã.

Anh Linh đứng dậy tiếp tục chạy vào tiệm vàng Ngọc Như gần đó để trốn. Nam thanh niên kia vẫn không bỏ cuộc, cầm dao đi vào tìm.

Vụ việc khiến cả khu vực chợ náo loạn nên trình báo ngành chức năng. Sau đó, nam thanh niên điều khiển Exciter màu vàng bỏ đi.

Chiếc xe máy của anh Linh bị trượt ngã tại khu vực chợ.

Ngay lập tức, lực lượng Công an Công an huyện Long Hồ và công an địa phương đã có mặt tại hiện trường lấy lời kể của anh Linh và nhân chứng, đồng thời truy tìm nam thanh niên điều khiển Exciter màu vàng để điều tra làm rõ.

Quốc An