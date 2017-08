Truy bắt nghi can nổ súng bắn chết nữ sinh lớp 11

Đồng Nai:

Tối 11/8, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ nổ súng khiến một người tử vong.

Nhiều người dân tập trung tại hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, em Nguyễn Thị Thanh Thảo (17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành) đang ở nhà ngoại thì N.T.T. (34 tuổi) đến tìm. T. gặp Thảo và cãi nhau, T. rút súng (chưa xác định rõ loại súng gì) bắn 2 phát khiến Thảo tử vong rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Sơn tổ chức truy đuổi thì T. bắn 2 phát súng để chống trả. Sau đó, người này chạy vào một vườn cây cách hiện trường vụ án mạng khoảng 1km rồi nổ tiếp một phát súng nữa.

Hiện lực lượng Công an Đồng Nai đang phối hợp truy bắt nghi can.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, người đang trực tiếp có mặt tại hiện trường, nạn nhân là học sinh lớp 11 của một trường phổ thông trên địa bàn.

Cũng theo ông Tuấn, đến 21h tối nay, các lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành và Công an xã Bình Sơn đang phối hợp tổ chức truy bắt nghi can.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định có thể là do mâu thuẫn tình cảm.

Vĩnh Thủy