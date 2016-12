Trêu chọc việc góp tiền trả thịt chó, một thanh niên bị đâm chết

Đắk Lắk:

Ngày 29/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo gồm: Đỗ Văn Tây (SN 1987); Tô Mạnh Công (SN 1989, cùng ngụ tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người. Cùng liên quan đến vụ án, bị cáo Phạm Văn Phúc (SN 1995, ngụ thị trấn Krông Kmar) bị truy tố ra trước tòa về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ba bị cáo Công, Phúc, Tây (từ trái sang) trước tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 01/02/2016, nhóm của Tây và Công ra quán thịt chó tại Tổ dân phố 2, thị trấn Krông Kmar để nhậu thì gặp nhóm của Phúc và Phạm Lê Quang Phong (SN 1993, ngụ thị trấn Krông Kmar) cũng ngồi nhậu ở bàn kế bên. Sau khi kết thúc cuộc nhậu, nhóm của Phúc góp tiền lại để trả thì Công nói vọng sang trêu chọc “ “Đi nhậu mà cũng góp tiền, để đó tao trả cho”. Nghe vậy, Phong liền nói lại: “Vậy thì mày trả đi”. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát. Ngay lúc này, Phúc liền lấy một chén sứ ném thẳng vào đầu Công rồi bỏ chạy. Trên đường chạy về, Phúc và Phong vào một tiệm cơ khí, lấy theo hai thanh sắt làm hung khí. Khi về đến nhà, Công thấy Phong và Phúc đang đứng trước ngõ nhà mình nên chạy vào cầm theo 2 con dao Thái Lan. Lúc này, Tây cũng giật lấy 1 con dao trên tay Tây để đuổi đánh nhóm của Phúc.

Cáo trạng cũng nêu rõ, khi đuổi kịp, Công bị Phúc dùng thanh sắt đánh vào đầu nên đã dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào lưng Phúc khiến người này gục xuống bên đường. Gần đó, Tây cũng dùng dao đâm vào ngực và bụng của Phong khiến nạn nhân chảy nhiều máu. Quá lo sợ, Tây đã hô hoán người dân đưa Phong đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng Phong đã tử vong sau đó. Theo kết quả giám định thương tích, Phúc bị thương tích 24% (do Công gây ra); Công bị thương tích 12% (do Phúc gây ra); Tây cũng bị thương tích 3 % (do nạn nhân Phong gây ra). Bởi vậy, cả 3 bị cáo cũng mang thân phận bị hại trong vụ án nói trên.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Tây mức án 15 năm tù giam, bị cáo Tô Mạnh Công bị tòa tuyên án 11 năm tù giam cùng về tội Giết người và Cố ý gây thương tích . Bị cáo Phạm Hoàng Phúc bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Thúy Diễm