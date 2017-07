Trần Thị Nga lĩnh 9 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”

Trong ngày 25/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Nga (SN 1977), trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” quy định tại khoản 1 Điều 88 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2014 đến tháng 1/2017, Trần Thị Nga đã trực tiếp lập các tài khoản Blog, Facebook cá nhân “Thuy Nga”, “Tran Thi Nga” và trang YouTube “trần thúy nga”, đã làm ra, tàng trữ 13 video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; gieo rắc sự nghi ngờ, bất mãn với chính quyền nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam công bố lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Nga ngày 21/1 (áo đỏ) ảnh: Công an Hà Nam