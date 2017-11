Tóm gọn hai tên cướp điện thoại từ camera ghi hình

An Giang:

Tối ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Vĩnh Sĩ, sinh năm 2000, trú tại khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang, về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút, ngày 11/11/2017, chị Nguyễn Thị Hải Yến dừng xe bên đường Võ Thị Sáu, thuộc khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên sử dụng điện thoại, thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe máy chạy từ phía sau đến giật chiếc điện thoại Samsung A5 trị giá trên 6 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Sĩ tại cơ quan điều tra

Sau đó, chị đến Công an phường trình báo. Qua hình ảnh chích xuất từ Camera an ninh trên đường Võ Thị Sáu, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Đông Xuyên đã xác định và bắt giữ 2 thanh niên vào chiều cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Vào thời điểm trên, Nguyễn Vĩnh Sĩ rủ Trần Thanh N, sinh năm 2003, trú tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên đi cướp giật tài sản, N đồng ý.

Sĩ điều khiển xe máy biển kiểm soát 67B2 - 104.12 chở N đến đường Võ Thị Sáu thì phát hiện chị Yến đang sử dụng điện thoại di động, Sĩ liền chạy xe áp sát để N ngồi phía sau giật giật chiếc điện thoại của chị rồi tẩu thoát.

Sau đó, cả hai đem chiếc điện thoại vừa giật được đem bán được 1,3 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Khi Sĩ chở N về đến gần nhà Sĩ thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Do N còn nhỏ tuổi nên Công an thành phố Long Xuyên cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra xác minh xử lý.

Lê Tùng