Sau chầu nhậu, thợ hồ đâm chết bạn

Tiền Giang

Đối tượng Đặng Thanh Dũng vừa bị bắt khẩn cấp

Chiều ngày 6/8, công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp Đặng Thanh Dũng (33 tuổi), ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để bàn giao cho Phòng CSHS (PC45) công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 8h30’ ngày 6/8, Dũng cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại một quán nhậu ở ấp 2, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau khi nhậu đến 10h cùng ngày, Dũng cùng anh Nguyễn Thanh Phong (43 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) chơi bida.

Sau khi chơi được một lúc thì Dũng và anh Phong xảy ra mâu thuẫn cãi vã xô xát và được mọi người can ngăn. Bực tức, Dũng bỏ về nhà lấy dao quay trở lại đâm anh Phong ngã gục. Lúc này, Dũng gọi taxi đưa anh Phong đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cũng theo công an TP Mỹ Tho, anh Phong là thợ hồ làm việc cạnh công trình của Dũng.

Hiện công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Vinh