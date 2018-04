Sa lưới sau 1 tháng giết bà bán thịt lợn cướp tài sản

Trà Vinh:

Đối tượng Hưng đã bị công an bắt giữ.

Tối 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ đối tượng Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) khi đối tượng đang trốn tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã di lý đối tượng Hưng về tỉnh Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Hưng là nghi phạm giết người và cướp tài sản vào một tháng trước. Nạn nhân là nữ tiểu thương bán thịt lợn, bà Phan Thị Đ. (56 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Trước đó, sáng 23/3, người dân phát hiện bà Đ. tử vong trên nền nhà với nhiều vết thương trên người, xung quanh có nhiều máu nên trình báo ngành chức năng.

Từ tin báo, Công an thị xã Duyên Hải phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh và các phòng nghiệp vụ liên quan có mặt tiến hành các bước điều tra ban đầu. Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định tử vong do mất máu cấp với nhiều nhát đâm trên cơ thể. Một số nữ trang đeo trên người và chiếc xe SH nạn nhân thường sử dụng không tìm thấy, nghi bị kẻ cướp lấy đi. Được biết, bà Đ. sống một mình, 2 người con của bà đang đi làm ăn xa ít khi về.

Trong quá trình điều tra, đến trưa 23/3, cách hiện trường vụ án khoảng 60km, người dân xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh trình báo phát hiện một chiếc SH do người lạ để lại ven hương lộ 4. Công an xác định, chiếc SH vừa tìm thấy là của nạn nhân Đ..

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận. Cơ quan điều tra quyết tâm truy bắt thủ phạm gây án. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau 30 ngày lần theo dấu vết, cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng Hưng. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hưng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đối tượng Hưng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và được tha tù cách đây 2 năm. Hưng làm thuê tại lò mổ lợn nên khá quen với nạn nhân và nắm rõ quy luật sống hàng ngày của nạn nhân.

Quốc An