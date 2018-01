Phát hiện người nghiện ma túy tử vong tại trụ sở công an xã

Vĩnh Long

Trưa 12/1, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện ngành chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ, đồng thời đã bàn giao thi thể người tử vong cho gia đình lo hậu sự.

Theo Đại tá Ngân, vụ việc xảy vào ngày 11/1. Khi đó, Công an xã Trường An (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện một đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, chặn xe người đi đường.

Trước hành vi này, Công an xã Trường An đã mời đối tượng này về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, nhân lúc các cán bộ công an xã ra ngoài, đối tượng này đã treo cổ tự tử bằng dây thắt lưng.

Cũng theo đại tá Ngân, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có dấu hiệu của việc treo cổ tự sát.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc An