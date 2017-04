Nốt ruồi ở mép “tố cáo” tên tội phạm ma túy trốn truy nã hơn 10 năm

Ngày 23/4, Đại úy Phan Minh Lộc , Đội trưởng đội 4, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đã bàn giao Lương Văn Tạt (SN 1988, trú tại xã Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để khôi phục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ truy nã, năm 17 tuổi, Lương Văn Tạt tham gia vào một đường dây mua bán hồng phiến từ Lào về Việt Nam. Lương Văn Tạt là người trực tiếp giao dịch với các đối tượng người Lào, đưa ma túy về Đô Lương (Nghệ An) giao cho các chân rết trước khi mang đi tiêu thụ.

Lương Văn Tạt thời điểm bị phát lệnh truy nã toàn quốc (ảnh Công an cung cấp)

Năm 2005, khi đường dây ma túy này bị Công an Đô Lương bóc gỡ, các đối tượng lần lượt bị bắt thì Lương Văn Tạt bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian truy bắt không có kết quả, cơ quan cảnh sát điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc Lương Văn Tạt.

“Thỉnh thoảng Tạt vẫn trở về thăm gia đình. Thế nhưng khi cơ quan truy nã tổ chức vây bắt thì gã luôn trốn thoát một cách khó hiểu. Thêm nữa, Tạt có một người em trai được cho là giống anh trai như đúc bởi vậy, đã có thời điểm cơ quan truy nã nhầm lẫn khi xác minh thông tin về đối tượng”, Đại úy Phan Minh Lộc nói.

Dịp trước Tết nguyên đán, nguồn tin trinh sát cho biết, Tạt đang sống tại Viêng Chăn (Lào). Trải qua hơn 10 năm, ngoài tấm ảnh danh chỉ bản thì cơ quan truy nã không có thêm bất kỳ một thông tin gì về đặc điểm nhận dạng của Tạt, bởi vậy, một tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất do Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy làm tổ trưởng được cử sang Lào.

“Gần 1 tuần lễ, gần như lật tung các địa điểm đáng ngờ, thông tin về Tạt vẫn là một con số không tròn trĩnh. Tưởng chừng như chuyến đi này thất bại thì ngày cuối cùng, tổ trinh sát nhận được thông tin, ở bản Phôn Hom, huyện Pắc Ka Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) có một đối tượng có nhiều đặc điểm nhận dạng tương đồng với tấm ảnh danh chỉ bản. Tổ công tác tức tốc lên đường”, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy kể.

Tuy nhiên, kiểm tra sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương không có cái tên Lương Văn Tạt. Sự việc như lâm vào ngõ cụt thì các trinh sát phát hiện, trong các đối tượng nghiện ma túy ở địa bàn, thì đối tượng Khăm My có một số đặc điểm nhận dạng giống với Lương Văn Tạt, đặc biệt là nốt ruồi nơi mép phải.

Theo thông tin cơ quan chức năng địa phương cung cấp thì Khăm My sinh sống ở bản Phôn Hom từ khoảng năm 2007, hiện đã lấy vợ và có 2 con. Tổ trinh sát bí mật thu thập thông tin. Khăm My là tên được đặt sau khi định cư ở Lào, đối tượng là người Việt Nam di cư sang đây cùng gia đình. Hiện cả gia đình đang sinh sống tại bản Phôn Hom.

Bí mật tiếp cận với người thân của Khăm My, các trinh sát thu được thông tin cực kỳ quan trọng: ở Việt Nam, Khăm My có tên là Tạt. Từ các thông tin thu thập và bí mật nhận dạng, các trinh sát khẳng định Khăm My chính là tên tội phạm ma túy Lương Văn Tạt mà lực lượng truy nã Nghệ An truy tìm bấy lâu nay.

Sau khi tiếp nhận báo cáo từ tổ trinh sát, PC52 lập chuyên án truy bắt Lương Văn Tạt. Trưa ngày 18/4, khi Tạt đang ngồi trong một quán nước đầu bản thì lực lượng truy nã đột ngột xuất hiện. Chỉ mất 30 giây, hai cổ tay của Tạt đã nằm gọn trong chiếc còng số 8 lạnh ngắt dù gã liên tục nói “Bỏ hu. Bỏ hu” (không biết – PV).

“Khi đưa Tạt về Công an huyện Pắc Ka Đinh, gã vẫn liên mồm “Bỏ hu” và chỉ trả lời bằng tiếng Lào, không nói được tiếng Việt Nam. Chúng tôi phải đọc “gia phả” nhà Tạt ra thì gã mới biết là không thể đánh lừa công an được nữa”, Đại úy Lộc cho hay.

Ngay sau đó, Lương Văn Tạt được đưa về Việt Nam. Tại cơ quan truy nã, khi được gọi điện về nhà, Tạt chỉ thông báo ngắn gọn cho vợ biết là bản thân đang bị “pháp luật Việt Nam bắt giữ”, đồng thời dặn vợ nuôi con, chưa biết bao giờ có thể trở về.

Vĩnh Khang