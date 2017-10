Nhận tiền "chạy án, chạy trường", Phó trưởng Phòng công tác Đảng lĩnh 10 năm tù

Hà Nam:

Vào ngày 25/10, TAND tỉnh Hà Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thế Quyền, Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Bá Bính, Nguyễn Bá An và Phan Thị Sáu về tội “Đưa hối lộ”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do có người nhà phạm tội “Cố ý gây thương tích” bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phủ Lý bắt giữ, xử lý nên khoảng thời gian từ 18/2/2016 đến tháng 6/2016, Nguyễn Thế Quyền, Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Bá Bính, Nguyễn Bá An và Phan Thị Sáu (đều trú quán tại thôn Cát, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý) đã liên hệ đưa tiền cho Nguyễn Tiến Dũng là Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng, Công an tỉnh Hà Nam nhờ chạy án cho các đối tượng trên không bị tạm giữ, tạm giam.

Các đối tượng đứng trước vành móng ngựa (ảnh: Báo Hà Nam)

Nguyễn Tiến Dũng đã hứa sẽ lo chạy cho các đối tượng, đồng thời chủ động đưa ra mức tiền đối với từng người. Theo đó, Dũng đã nhận của Nguyễn Thế Quyền 30 triệu đồng, Nguyễn Thị Mỹ 120 triệu, Nguyễn Bá An, Nguyễn Bá Bính, Phan Thị Sáu mỗi người 40 triệu đồng.

Theo như Dũng khai nhận thì số tiền này Dũng đưa cho một kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phủ Lý 70 triệu đồng và một điều tra viên Công an thành phố Phủ Lý 80 triệu đồng để các đối tượng trên được tại ngoại nhưng không có căn cứ chứng minh.

Ngoài việc lừa “chạy án”, trong khoảng thời gian từ ngày 26/3/ 2015 đến 4/2015, Nguyễn Tiến Dũng còn nhận của vợ chồng ông Nguyễn Văn Ánh và bà Đỗ Thị Kim Nga 350 triệu đồng để "xin" cho con trai ông bà Nga vào học tại trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân. Nhưng sau khi nhận tiền trên của ông Anh và bà Nga, Dũng chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Trên cơ sở chứng cứ, hồ sơ, tài liệu điều tra, quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, TAND tỉnh tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Mỹ 2 năm tù; Nguyễn Thế Quyền, Nguyễn Bá Bính, Nguyễn Bá An và Phan Thị Sáu mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”.

Đức Văn