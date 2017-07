Nhà hát Kịch TPHCM kháng cáo vụ án Ngọc Trinh kiện hợp đồng hợp tác

Chiều 24/7, thông tin từ TAND TPHCM cho biết, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của Nhà hát kịch TP. Theo đó, nhà hát này kháng cáo toàn bộ bản án của tòa xử vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác với diễn viên kịch nói Nguyễn Thị Ngọc Trinh.

Ông Nguyễn Anh Kiệt - giám đốc Nhà hát kịch TP, người ký đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm ngày 11/7/2017 của TAND quận 1 chưa khách quan, chưa phản ánh đúng bản chất mối quan hệ của nguyên đơn - bị đơn, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà hát kịch. Vì vậy, Nhà hát kịch TP kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm không công nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Ngọc Trinh.

Diễn viên Ngọc Trinh tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, Hội đồng xét xử TAND quận 1 đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của diễn viên Ngọc Trinh, tuyên buộc Nhà hát Kịch TPHCM bồi thường cho diễn viên Ngọc Trinh 233 triệu đồng. Đó là những khoản chi phí mà diễn viên Ngọc Trinh đã đầu tư vào các vở kịch được dàn dựng và biểu diễn tại nhà hát, có hóa đơn và chứng từ hợp lệ.

Ngoài ra, tòa tuyên Nhà hát Kịch TPHCM phải để Ngọc Trinh được tổ chức biểu diễn mỗi tuần một suất trong vòng một năm mà không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào. Tòa cũng đề nghị các cơ quan chức năng thanh tra những khoản chi phí mà nhà hát đã chi sai ngoài quy định.

Theo đơn khởi kiện gửi tới TAND quận 1, nhóm kịch của Ngọc Trinh về hoạt động tại Nhà hát kịch TPHCM theo chủ trương xã hội hóa từ tháng 4/2014. Theo thỏa thuận hợp tác giữa Ngọc Trinh và nghệ sĩ Khánh Hoàng (giám đốc nhà hát lúc bấy giờ), chị có vai trò đầu tư thực hiện các vở diễn mới, kích thích hoạt động biểu diễn vốn chưa khởi sắc của đơn vị này.

Tháng 10/2014, ông Trần Khánh Hoàng - Giám đốc Nhà hát Kịch TPHCM - xin thôi vai trò giám đốc vì lý do sức khỏe. Phó giám đốc Trần Quý Bình tạm thời điều hành. Khoảng một tháng sau đó, ông Quý Bình thông báo chấm dứt hợp tác với phía Ngọc Trinh bởi giữa nữ nghệ sĩ và nhà hát không có hợp đồng. Theo nghệ sĩ Ngọc Trinh cho biết, do đột ngột dừng hợp đồng biểu diễn nên con số thiệt hại của nhóm kịch do chị phụ trách là khá lớn.

Xuân Duy