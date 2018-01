Người đàn ông tẩm xăng lên người, ôm bạn gái tự thiêu

Ninh Bình:

Ngày 11/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an thành phố Ninh Bình đang điều tra nguyên nhân vụ một người dân bị chết cháy và một người bị thương do bỏng xăng, xảy ra tối 9/1, tại nhà chị Lê Thị Tuyết (SN 1992, trú tại số nhà 30 đường Lê Đại hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình).

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Tối 9/1, anh Trịnh Văn Quang (SN 1979) trú phường Tân Thành đến nhà chị Tuyết ăn cơm tối. Sau bữa cơm hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này anh Quang kéo chị Tuyết vào bếp, tự lấy xăng đổ lên người mình sau đó quấn chăn quanh người, rồi ôm chị này bật bếp gas tự thiêu.

Thấy vậy, chị Tuyết nhanh chóng vùng chạy ra ngoài, sau đó vào phòng tắm bật nước dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, anh Quang đã tử vong, còn chị Tuyết bị bỏng nặng phải nhập viện điều trị.

Nhận được tin báo Công an thành phố Ninh Bình, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, đưa người đi cấp cứu, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thái Bá