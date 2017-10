Nghi can cầm mã tấu chém hàng loạt xe ô tô ở Sài Gòn ra trình diện

TPHCM:

Nghi can cầm mã tấu chém hàng loạt xe ô tô ở Sài Gòn

(nguồn: Facebook)

Liên quan đến vụ nam thanh niên chạy xe máy mang theo mã tấu chém hàng loạt ô tô trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) vào trưa 28/10, tối cùng ngày, thông tin từ Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, nghi can này đã ra trình diện tại công an phường 27.

Bước đầu nghi can khai tên Nguyễn Đình Long (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM).

Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai của Long nhưng đối tượng này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có biểu hiện như phê ma tuý.

Thanh niên cầm mã tấu chém hàng loạt kính chiếu hậu của ô tô trên đường (ảnh cắt từ clip)

Trước đó như Dân trí đã thông tin, trưa 28/10, trên mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm, tay cầm hung khí lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hướng từ Bến xe miền Đông về đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh). Trong quá trình di chuyển, thanh niên này sử dụng hung khí chém rơi hàng loạt kính chiếu hậu của nhiều ô tô đang lưu thông trên đường.

Toàn bộ hành vi của nam thanh niên nói trên được người đi đường quay phim lại và đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường 26 và Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc xác minh, truy tìm người thanh niên gây ra vụ việc.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang điều tra làm rõ động cơ của đối tượng này.

Đình Thảo