Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng làm giả 2 tấn mì chính

Nam Định:

Thông tin từ công an tỉnh Nam Định cho biết, mới đây, công an huyện Giao Thủy, đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng là Bùi Thị Dậu và Lưu Quang Tuấn về tội “Buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”.

Hai đối tượng Tuấn và Dậu mua mì chính giá rẻ của Trung Quốc rồi làm giả mì chính nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto rồi bán cho người tiêu dùng (ảnh: CAND)

Cụ thể, qua quá trình khám xét tại cơ sở của Dậu và Tuấn, cơ quan Công an đã thu giữ 1 máy ép nhiệt, 222 gói mì chính giả nhãn hiệu Miwon, 196 gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto, 70 gói hạt nêm Knorr, 76 bao mì chính Trung Quốc loại 25kg/bao. Tổng trọng lượng mì chính thu giữ của 2 cơ sở là 2,2 tấn. Qua giám định, 222 gói mì chính nhãn hiệu Miwon, 196 gói mì chính nhãn hiệu Ajinomoto đều là hàng giả.

Tang vật vụ án cơ quan Công an thu giữ (ảnh: CAND)

Tại cơ quan công an, Bùi Thị Dậu và Lưu Quang Tuấn khai nhận, để kiếm lời, Dậu và Tuấn đã mua mì chính giá rẻ của Trung Quốc loại 25kg/bao về sang chiết, đóng gói làm giả mì chính nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto rồi bán cho người tiêu dùng.

Đức Văn