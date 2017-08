Khởi tố đối tượng giết vợ trong buồng "hạnh phúc"

Bình Thuận:

Ngày 11/8, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết hiện sức khỏe của Nhữ Văn Đực đã ổn định nên cơ quan công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Nhữ Văn Đực đang thụ án tại trại giam Z30D, Bộ Công an về tội giết người.

Ngày 31/7, Đực được vợ là chị Hiền (41 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) và hai con đến thăm. Tại đây, Đực nói hai con đi mua nước uống rồi dẫn vợ vào buồng "hạnh phúc" (nơi riêng tư cho vợ/chồng phạm nhân gặp gỡ người thân).

Tại đây, do Đực nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác nên giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Đực đã dùng dao Thái lan (do vợ mang vào để gọt trái cây) đâm chị Hiền khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi giết vợ, Đực dùng dao tự đâm nhiều nhát vào cổ, ngực, bụng mình để tự sát. Khi hai đứa con của Đực mua nước giải khát quay lại phát hiện sự việc liền tri hô cán bộ trại giam. Đực được sơ cứu, sau đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Sau 10 ngày được điều trị tích cực, hiện sức khỏe của Đực đã ổn định nên ngày 10/8, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nhữ Văn Đực.

Trước đó, vào năm 2014, Nhữ Văn Đực bị TAND TPHCM tuyên phạt 17 năm tù về tội giết người. Cụ thể, vào năm 2013, Đực gọi điện rủ anh Kiệt đi nhậu nhưng Kiệt không nghe máy. Một lúc sau, Kiệt gọi lại thì hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến chửi nhau.

Kiệt lấy xe máy chạy đến nhà đấm vào mặt Đực và được mọi người can ngăn. Sau đó, Đực sang nhà Kiệt tiếp tục lời qua tiếng lại và bị Kiệt đánh tiếp. Đực bỏ chạy và nhìn thấy con dao trên chậu kiểng gần đó nên chụp lấy phản công khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Trúc Hà