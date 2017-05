Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Đức Bình

Nghệ An:

Hoàng Đức Bình bị cáo buộc vi phạm các Điều 257, 258 Bộ Luật Hình sự (ảnh Báo Công an Nghệ An)

Sáng ngày 15/5/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam số 01/PC44 đối với Hoàng Đức Bình (SN 1983, trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Hoàng Đức Bình bị cáo buộc đã có hành vi “Chống người thi hành công vụ”; “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo các Điều 257, 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoàng Đức Bình bị bắt khi đang ở địa phận xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và bị tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu của CQĐT, từ tháng 4/2016 đến nay, Hoàng Đức Bình đã quan hệ, móc nối với các đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn, thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ. Hoàng Đức Bình đã cấu kết với nhiều đối tượng, lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển tại các tỉnh miền Trung để kích động, tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình ở Nghệ An và Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự.

Vĩnh Khang