Khởi tố 3 học sinh ném đá xe khách

Đắk Lắk:

Ngày 16/8, thông tin từ Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Vũ, Đỗ Quang Trường, Lê Tấn Dũng (đều 17 tuổi, là học sinh của một trường THPT trên địa bànhuyện Ea H’leo). Đồng thời, xử phạt hành chính cảnh cáo đối tượng Trần Quốc Tuấn (15 tuổi, ngụ thị trấn Ea Đrăng) về tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản.

Chiếc xe khách bị nhóm học sinh ném đá vỡ nát kính

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 21/7, Vũ rủ 3 người bạn của mình là Trường, Dũng và Tuấn ra đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Ea Đrăng để ném đá xe khách cho vui. Tại đây, các đối tượng mang theo ná cao su và nhặt sẵn đá ven đường để ném vào xe khách lưu thông qua.

Đến khoảng 19h45, chiếc xe khách hãng Tân Niên mang BKS 60B – 022.84 chạy tuyến Gia Lai – Đồng Nai do tài xế Chế Hữu Nguyên (SN 1983, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông qua khu vực thị trấn Ea Đrăng thì bị ném đá tới tấp vào xe.

Lúc này, Vũ dùng ná cao su bắn một viên vào xe, còn Trường và Tuấn dùng tay ném đá vào xe khách, riêng Dũng chưa kịp bắn. Hậu quả, cửa kính chắn gió ô thứ 3, ô thứ 5 bên trái bị bể vỡ gây thiệt hại 12 triệu đồng.

Bị ném đá bất ngờ, dù chỉ gây thiệt hại tài sản không gây thương tích về người nhưng cũng khiến hàng chục hành khách trên xe đã vô cùng hoảng loạn. Tài xế Nguyên cũng nhanh chóng tấp xe vào lề đường để truy tìm các đối tượng ném đá và điện báo cho cơ quan công an.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính của 4 đối tượng và triệu tập lên trụ sở làm việc. Tại đây, cả 4 học sinh đều cúi đầu nhận lỗi về hành vi sai trái của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm