Khen thưởng vụ phát hiện đối tượng tung tin đồn đổi tiền

Sáng 26/12, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho 5 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy tìm và phát hiện đối tượng phát tán bài viết sai sự thật, bịa đặt về việc đổi tiền đăng trên mạng internet. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trao tặng mỗi tập thể và cá nhân số tiền 10 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 14/12, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an bắt đối tượng Nguyễn Xuân Long (34 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Long là quản trị của Fanpage “Vịt Bầu”, đã có hành vi phát tán thông tin bịa đặt về việc đổi tiền trên mạng internet gây ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngoài ra, cũng trong sáng 26/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Đồng Nai và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, làm rõ các chuyên án lớn trên địa bàn trong đợt cao điểm truy quét tội phạm trước Tết Nguyên đán 2017.

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 815G. Qua đấu tranh đã tạm giữ 2 đối tượng có hành vi sản xuất nhớt xe giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng. Kết quả, công an đã thu giữ 3.744 hộp nhớt thành phẩm; 42 phi (loại 200 lít) nguyên liệu dùng để sản xuất nhớt và hàng ngàn nhãn mác các loại.

Cùng thời gian này, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức truy quét các tụ điểm kinh doanh, mua bán hàng điện máy trên địa bàn tỉnh và phát hiện 21 tụ điểm tàng trữ, mua bán hàng điện máy gia dụng trên địa bàn tỉnh được nhập lậu và giả nhãn hiệu. Kết quả, đã tạm giữ 8.683 sản phẩm các loại của 37 mặt hàng điện máy gia dụng vi phạm nhãn mác.

Vĩnh Thủy