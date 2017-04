Hỗn chiến vì... cái hình xăm, 1 người chết

Ngày 27/4, TAND TPHCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Tuấn (sinh năm 1992, ngụ Củ Chi, TPHCM) mức án chung thân về tội giết người và lãnh thêm 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt, Tuấn lãnh án chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hà Minh Quân (sinh năm 1992, quê Tây Ninh) bị phạt 1 năm tù và Phạm Ngọc Thuận (sinh năm 1973, quê Ninh Thuận) bị phạt 9 tháng tù cùng về tội "che giấu tội phạm". Riêng Quân đang mang bản án 3 năm 6 tháng tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy" nên tổng hợp thành án 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 28/4/2015, Tuấn rủ Phan Nhật An, Lê Long Trường và nhóm bạn đi hát karaoke ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Cùng lúc này, Lê Phương Tùng và Liêu Quốc Phụng (cùng quê Long An, tạm trú ở Củ Chi) cùng nhóm bạn cũng hát ở phòng bên cạnh.

Khoảng 3h, Phụng ra ngoài ghế đá ngồi thì gặp An. An thấy Phụng có hình xăm liền chê bai hình xăm quá xấu rồi đến gây sự, cự cãi và chỉ tay vào trán thanh niên này. Chủ quán karaoke ra can ngăn nên 2 bên về phòng của mình.

Sau đó, An gọi Tuấn và nhóm bạn đi gặp Phụng để nói chuyện. Khi thấy Tùng và Phụng đi ra từ phòng vệ sinh, nhóm Tuấn liền vây đánh. Tuấn móc dao đâm Tùng và Phụng. Hậu quả, Phụng bị thương, riêng Tùng thiệt mạng do vết thương quá nặng.

Xuân Duy