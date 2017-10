Hải Phòng: Đánh sập động lắc, phát hiện hơn chục dân chơi đang "phê" ma túy

Hải Phòng

Công an bất ngờ ập vào phát hiện hơn chục dân chơi đang thác loạn (ảnh minh họa)

Trao đổi với Dân Trí lúc chiều nay (29/10), một lãnh đạo công an huyện An Dương cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với P.T.N (ở Tôn Đức Thắng, TP. Hải Phòng) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Đồng thời đưa 13 "dân chơi" sang Trung tâm giáo dục lao động và Xã hội thành phố (tại Gia Minh, huyện Thủy Nguyên) để sàng lọc, cai nghiện bắt buộc.

Trước đó vào lúc 0h30’ cùng ngày 29/10, Đội hình sự, Công an huyện An Dương (TP.Hải Phòng) đã bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê kiêm karaoke Gadan City (Trang Anh), nằm ngay sát bờ sông Rế, Tổ 2, Thị trấn An Dương do Trần Minh Tuấn là chủ. Lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng số 2 và 3 thuộc khu vực tầng hầm của quán có tổng cộng 15 "dân chơi" đang quay cuồng trong âm thanh cực lớn và đều có biểu hiện sự dụng ma túy.

Cụ thể, phòng số 2 có 11 "dân chơi" (10 nam và 1 nữ); phòng số 3 có 4 "dân chơi" (2 nam và 2 nữ). Công an thu giữ tại 2 phòng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và katemin cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng

Tiến hành text nhanh nước tiểu, kết quả cho thấy, 13 "dân chơi"" đã dương tính với ma túy.

Hiện công an huyện An Dương đang khẩn trương đấu tranh, làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

An Nhiên