Hà Nội: Nghi án thầy giáo dâm ô nhiều học sinh tiểu học

Sáng 16/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Chi Lương - Chủ tịch UBND xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) - xác nhận thông tin trên và cho biết, sự việc được phát giác từ những đơn tố cáo của phụ huynh trường Tiểu học An Thượng A.

Trường Tiểu học An Thượng A, nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin Chủ tịch UBND xã An Thượng cung cấp, chiều 13/4, Công an xã An Thượng nhận được đơn của đại diện các phụ huynh học sinh tố cáo thầy L. có hành vi dâm ô với một số học sinh nữ tại trường Tiểu học An Thượng A.

“Theo đơn phụ huynh tố cáo, khi các cháu đi học, thầy giáo cho học sinh nữ ăn kẹo, sau đó lợi dụng sờ vào ngực, vùng kín của các cháu. Ngay sau khi nhận được trình báo, tôi đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh.

Nhận thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền của xã, chúng tôi đã báo cáo UBND huyện và Công an huyện Hoài Đức. Cơ quan công an đã làm việc tất cả các phụ huynh và các cháu học sinh. Công an huyện đã tạm giữ thầy giáo điều tra, làm rõ, hiện chưa có kết luận.” - ông Nguyễn Chi Lương thông tin.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã An Thượng, thầy L. sinh năm 1974, là người địa phương, đã có vợ và 2 con.

Sau khi Công an huyện Hoài Đức tạm giữ thầy giáo L., chính quyền xã đã phối hợp với nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình và các học sinh nữ để ổn định tâm lý các cháu.

Tiến Nguyên